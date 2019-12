Empörialismus und andere Erscheinungen

Im ausverkauften Neustädter Augustinersaal begeisterte die bekannte bayerische Schauspielerin, Musikerin und Kabarettistin Lisa Fitz mit ihrem aktuellen Programm „Flüsterwitz“ ein dankbares Publikum.

Außerdem erläuterte sie, wie sie sich selbst um diesen Auftritt bemüht habe, weil sie unbedingt in der Heimat ihrer Vorfahren auftreten wollte.

In mehreren Themenblöcken ihres spannenden Kabarettprogramms bekam so ziemlich alles, was Menschen heute bewegt, sein Fett weg. Mann und Frau, Fake News, Populismus, Heimat und Europa werden von ihr beleuchtet, scharfsinnig, witzig, aber nicht als reiner Schenkelklopfer oder belehrend, keine glattgebügelte Meinung, sondern als streitbare Thesen zum Nachdenken.

Lisa Fitz auf der Bühne des Augustinersaal in Neustadt Foto: Helmut R. W. Herrmann / OTZ

Ihr übergreifendes Thema ist jedoch das Verhältnis von Angst und Mut. So wie Frau Wimmer, ihre „Nachbarin“ immer „Des derfst ja net laut sagen“ betont, beschreibt sie die aktuelle Diskussionskultur. Politische Korrektheit wird zu Meinungsdiktatur, Gesinnungspolizei bevormundet die Bürger, die kontern mit Panikmache. Empörialismus entgeistert die Republik, sagt ihr Programm.

So empfindet auch die Neustädterin Susan Schumann, die diese Angst, sich frei zu äußern, diese Befürchtung, dass die Demokratie zunehmend gefährdet ist, durchaus teilt. Und sie ist von der Künstlerin sehr angetan, von ihrer Vielseitigkeit und Klugheit und ihrem Witz.

Neben den vielen kleinen, menschlichen Unzulänglichkeiten sind es aber vor allem die großen politischen Zusammenhänge, die Lisa Fitz anprangert. Kaum ein aktueller Politiker wird mit einer Kurzbewertung ausgelassen und vor allem die Meinungsmache von Medien, die sie „betreute Meinungsbildung“ benennt und wofür etwa die „Bild“ oder „Spiegel Online“ stünden, wird von ihr entlarvt. Richtig geprügelt wird von ihr das Privatfernsehen, wenn sie den Begriff Tittytainment erläutert.

„Das Gehirn ist keine Seife – es wird nicht weniger, wenn man es benutzt!“, fasste Lisa Fitz zusammen. Zum Schluss des beeindruckenden Kabarettabends informierte sie unter großem Beifall ihr Publikum, dass sie die Petition zu dem aus dem MDR-Programm rausgeworfenen Comedian Uwe Steimle unterzeichnet habe und sie sang mit ihrem Publikum „Die Gedanken sind frei“.