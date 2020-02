Ende eines rund 15-jährigen Rechtsstreits ist noch nicht in Sicht

In der Debatte um den Haushalt 2020 des Saale-Orla-Kreises hatte die CDU-Kreistagsfraktion zwecks Senkung der Kreisumlage unter anderem die Reduzierung einer „Sicherheitsrücklage“ der Kreisverwaltung durchgesetzt. Die lag bis Ende 2019 bei einer Million Euro. Der Kreistag zwackte dann 250.000 Euro von dieser Reserve zur allgemeinen Verwendung in diesem Jahr ab, „und zwar aufgrund aktueller Entwicklungen“, wie es seitens der Christdemokraten hieß. Wozu wurde denn die Million zurückgelegt?

Wegen eines Rechtsstreits, den der Saale-Orla-Kreis seit – kein Schreibfehler! – 2005 mit dem Kommunalen Versorgungsverband Thüringen beziehungsweise seiner Zusatzversorgungskasse Thüringen (ZVK) führt, wie Landrat Thomas Fügmann im Nachgang der Haushaltsdebatte auf Nachfrage bestätigte. „Die Sache ist kompliziert“, sagte der CDU-Politiker.

Landgericht, Oberlandesgericht, Vergleichsverhandlungen

„Ausgangspunkt war die Veräußerung des Krankenhauses Pößneck an die Thüringen-Kliniken im Dezember 2004“, heißt es in einer Sachverhaltserläuterung der Schleizer Kreisverwaltung. Während das Krankenhaus Mitglied in der ZVK war, gehörten die Thüringen-Kliniken einer anderen dieser speziellen Versicherungen an. So wurden die Krankenhausmitarbeiter bei der ZVK abgemeldet. Die wiederum wollte für die verlorene Kundschaft einen Ausgleich und berief sich hierbei auf eine entsprechende Regelung in ihrer Satzung.

Der Saale-Orla-Kreis konnte allerdings keine „wirksame Anspruchsgrundlage“ für einen Ausgleich erkennen, so dass er Zahlungen verweigerte. Daraufhin wurde er von der ZVK verklagt. So traf man sich vor dem Landgericht Gera. Dieses wies die Klage ab. Die ZVK ging in Berufung. Doch auch das Oberlandesgericht Jena wies die Klage ab und bestätigte, dass die Satzungsregelung, auf die sich die ZVK berief, unwirksam sei. Daraufhin änderte die ZVK ihre Satzung und machte „einen neuen, wesentlich niedrigeren Ausgleichsbetrag geltend“, so die Kreisverwaltung. Aber auch damit kam die ZVK nicht durch. Wiederholt habe sie ihre Satzung geändert und mehrfach vergeblich versucht, die gewünschten Beträge einzuklagen. Zurzeit stehe man erneut vor dem Oberlandesgericht Jena.

„Parallel laufen Vergleichsverhandlungen mit dem Ziel, den Rechtsstreit in absehbarer Zeit beilegen zu können“, bestätigte die Kreisverwaltung Hinweise aus der Haushaltsdebatte. Diese Verhandlungen sind die eingangs zitierten „aktuellen Entwicklungen“. Um wie viel Geld genau es geht, ließ das Landratsamt allerdings offen.

Anfang des Jahres standen 800.000 Euro im Raum

Informationen dieser Zeitung zufolge, soll die ZVK ursprünglich weit mehr als eine Million Euro begehrt haben. Anfang dieses Jahres habe der Betrag von 800.000 Euro – plus Zinsen in nicht errechneter Höhe – im Raum gestanden. Diese Summe müssten sich der Saale-Orla-Kreis und die Thüringen-Kliniken teilen, wie es heißt. Würden sich alle Beteiligten auf dem genannten Niveau einigen, dann würde im Fall des Saale-Orla-Kreises die reduzierte Reserve locker reichen, denken Kenner der Materie.

Derzeit ist allerdings völlig unklar, ob bei den widerstrebenden Interessen der Parteien ein Vergleich zustande kommt und wann der Schlusspunkt unter diesen 15-jährigen Rechtsstreit gesetzt werden kann, der vor allem unter Körperschaften des öffentlichen Rechts, also staatlichen Stellen geführt wird. Für den Kreistag des Saale-Orla-Kreises, der bei so viel Geld ein Wörtchen mitzureden hat, ist die Geschichte noch kein Thema.

Bei der in Artern ansässigen Zusatzversorgungskasse Thüringen war am Montag niemand zu erreichen. Seitens der Thüringen-Kliniken hieß es, dass man sich gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde.