„Ende gut, alles gut“ am Beispiel Pößneck

Der sonnigen Jahreszeit entgegen blickend, schneidet Bürgermeister Michael Modde (rechts) am Freitagnachmittag mit Bäder-Chef Nils Leucht das symbolische Band im aufwendig sanierten Pößnecker Bad am Wald durch.

Marius Koity über ein nichtgeschriebenes Pößneck-Buch, das trotzdem zugeklappt werden kann.

Das Bad am Wald ist eines jener leider jahrzehntelang gepflegten Pößnecker Themen, über die man ein dickes Buch schreiben könnte, das dann kaum einer lesen würde, weil: Ende gut, alles gut. Rot-weiß gestreifte Flatterbänder schirmen zwar noch einzelne Freiflächen von der allgemeinen Nutzung ab, aber das Freibad ist hübsch geworden, das muss man schon anerkennen.

Trotzdem gibt es im Hintergrund noch den einen oder anderen Einheimischen, der den einst heiß diskutierten Lösungsvorschlag mit einem neuen Frei- und Hallenbad an einem Standort in der Griebse immer noch besser findet. Aber laut will das gerade keiner sagen. Man würde sich wohl zu sehr die Zunge verbrennen bei all der Kraft, die viele, viele Menschen in das runderneuerte Freibad gesteckt haben.

Ich persönlich freue mich, dass keiner den feierlichen Anlass missbraucht hat, um olle Kamellen aufzutischen, denn das hilft nun, rund 5,2 Millionen Euro später, keinem. Aber der Bürgermeister- und Stadtratswahlkampf kommt ja erst.

Was ich immer noch vermisse, ist eine wie auch immer geartete Entschuldigung all jener Facebook-Experten, die das Ringen um das jetzt Geschaffene immer wieder mit dummdreisten Kommentaren begleitet haben. Vielleicht sind sie ja jetzt Manns genug, um öfter mal ein Ticket an der Freibadkasse zu lösen.

Einzelne Premierengäste sind am Freitagnachmittag ehrfürchtig mit der Hand über den nagelneuen Edelstahl gefahren, um sich zu vergewissern, dass alles echt ist. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Jung und Alt ihren Spaß im Bad am Wald haben werden und keiner auf die Idee kommt, das Material mit Gewalt auf die Probe zu stellen. Beim Freibad ist es nicht anders wie bei einem Haus: Bauen ist das eine, Erhalten die wohl größere Herausforderung.