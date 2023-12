Endlich fröhliche Gesichter: Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Saale-Orla-Kreis

Ähnlichkeiten mit real existierenden Plätzen und Begebenheiten sind nicht zufällig und wären wünschenswert

Wieder war ein Jahr vergangen und die Weihnachtszeit begann in der Stadt. Ein stattlicher Weihnachtsbaum wurde auf dem Marktplatz aufgestellt und in den Geschäften waren viele schöne Sachen zu sehen. Man konnte so richtig schön durch die Straßen schlendern und sich alles in Ruhe ansehen. Die Mitglieder des Gewerbevereines waren besonders fleißig. Die Buchläden, die Bekleidungsgeschäfte, auch der einzige Drogeriemarkt und das Haus mit den besonders vielen Geschenken, die Apotheken und sogar die wenigen Bäcker- und Fleischerläden, die es noch gab, waren weihnachtlich herausgeputzt.

Doch leider gingen immer mehr Menschen auch in dieser Zeit achtlos an den liebevoll dekorierten Geschäften vorbei. Fröhliche Gesichter sah man selten.

Noch seltener – und das war nun wirklich komisch! – sah man in diesen kalten Tagen Katzen. Wo waren bloß die Stadtkätzchen hin, die sonst so gern an den Häusern entlang schlichen? Da konnte man noch so neugierig schauen – man sah keine einzige Katze.

Waren die Menschen nicht mehr so tierlieb wie früher? War ihnen das Futter für die Katzen zu teuer?

Das wäre doch eine sehr traurige Entwicklung. So wie man einsame und alte Menschen behandelt, so behandelt man wohl auch die Tiere. Man vergisst sie einfach.

Stumm stand der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Schnee gab es keinen. So richtig weihnachtlich war die Stimmung noch nicht.

Warum verschwinden die Menschen immer so schnell in ihren Häusern?

Doch was war das? Im Eingang des Buchladens, nur wenige Schritte vom Weihnachtsbaum entfernt, saßen zwei Katzen. „Das ist aber ruhig hier!“, miaute die eine. „Ja, du hast Recht“, säuselte die andere. „Wir sind hier ganz alleine. Keine Kätzchen weit und breit. Und warum sind die Menschen jetzt immer so schnell in ihren Häusern verschwunden?“, fragte sie sich.

„Das kann ich euch auch nicht sagen und ich fliege noch sehr viel herum und finde ebenfalls keine Antworten!“, krächzte ein Rabe, der die Katzen belauscht hatte. „Ich habe aber eine Idee, wie wir Bewegung in die Stadt bringen. Ich werde Freunde zum Weihnachtsbaum einladen. Im Sonnenhof wohnt eine große Spatzenfamilie. Die kommen bestimmt alle her. Und vielleicht treibe ich noch einige andere Vögel auf. Ich schau auch mal nach, wer gerade auf dem Teich am Ende der Stadt schwimmt. Es können doch nicht alle irgendwohin verschwunden sein“, murmelte der Rabe.

Als er abfliegen wollte, sah er die beiden Katzen immer noch vor der Ladentür sitzen. „Und ihr Beiden könnt auch was tun. Sollte es doch noch einige Katzen in der Stadt geben, dann bringt sie mit. Wir treffen uns alle unterm Weihnachtsbaum! Im vergangenen Jahr hatten wir noch einen schönen Heiligabend. Erinnert ihr euch, wie es dann doch noch geschneit hat? Man soll die Hoffnung nie verlieren! Ganz egal, was es ist!“

Die Katzen liefen zuerst in den großen Park an der Bahn. Dort trafen sie einige Freunde. Die kamen sofort mit. Dann den kleinen Weg an den Bahngleisen entlang zum nächsten Park. Dort spielten ebenfalls einige Katzen. Auch die gingen voller Neugier mit zum Marktplatz.

Die untere Seite des Pößnecker Marktplatzes mit einer kleinen, feinen Buchhandlung... Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Als sie eine Straße überqueren wollten, versperrten ihnen plötzlich drei Hunde den Weg. Ein kleiner, der echt zerzaust aussah, ein dicker, der laufend knurrte, und ein großer Hund, der natürlich alles von oben herab betrachtete und auch sonst auf die Katzen herabschaute. „Was macht ihr alle hier? Und wo wollt ihr hin?“, fragte er laut.

Ob sich Hunde und Katzen vertragen können?

Ein schwarze Kater stellte sich mutig vor ihn hin. „Es ist alles so trostlos in der Stadt“, sagte er. „Jeder ist irgendwie einsam. Deshalb wollen wir uns alle unter dem Weihnachtsbaum treffen, um unser eigenes Weihnachtsfest zu feiern: Das Weihnachtsfest der Tiere! Der Rabe holt schon die ganzen Vögel zusammen. Wir Tiere wollen den Menschen zeigen, dass Weihnachten für alle da ist. Egal ob graue Katze, bunter Vogel, großer Hund. Wollt ihr nicht auch mitkommen? “ Die Hunde überlegten kurz, nickten und trotteten den Katzen hinterher.

Bald war der Marktplatz in Sicht. Dort kamen auch gerade die Vögel an, allen voran die Spatzen. Diese flogen in den Tannenbaum hinein und beobachteten von den Ästen die Umgebung. War das herrlich! Einige Vögel entdeckten, dass man sich in den großen Kugeln wie in einem Spiegel betrachten konnte und fanden das besonders schön.

„Ich freue mich, dass so viele von euch zum großen Weihnachtsbaum gekommen sind. Auch von den Katzen sind viele da. Und Hunde! Ist das nicht schön, dass sich Hunde und Katzen vertragen?! Ihr braucht alle keine Angst zu haben, denn heute ist Weihnachten und da wollen wir allen Hass begraben. Warten wir nun, bis die Lichterkette am Baum angeschaltet wird.“

Jeder betrachtete erst einmal den wunderschönen Baum und genoss den Anblick. Dass das alles so friedlich ging, hätte man wohl nicht gedacht. Der Respekt und die Achtung voreinander helfen, Feindschaften zu überwinden.

Und plötzlich ging die Weihnachtsbaumbeleuchtung an

Der Rabe sah nach oben in den Himmel, aber da war von weißen Flöckchen nichts zu sehen. Auf einem Ast wartete und wartete er auf ein bisschen Schnee. Er musste wohl eingenickt sein, denn plötzlich holte ihn der Krach der Spatzen zurück in die Wirklichkeit. „He, leiser! Was soll das?“, schimpfte er.

„Na sieh doch nur, Rabe! Da kommen Menschen über Menschen! Immer mehr! Und schau nach oben! Es schneit! Es schneit!“, schnatterten alle Vögel durcheinander. Die Katzen fingen an, nach den Flocken zu hüpfen, und auch die Hunde spielten mit. Es war ein friedliches Mit- und ein herrliches Durcheinander: Menschen, Tiere, Schneeflocken. So hatte das noch keiner gesehen!

Und plötzlich ging die Weihnachtsbaumbeleuchtung an. Oh, wie der Baum nun strahlte! Und immer mehr Kinder kamen mit Lampions und Kerzen auf den Marktplatz. Endlich fröhliche Gesichter!

Die Menschen beobachteten das Geschehen und wohl einer der klügsten Männer fragte sich: „Können wir uns nicht an den Tieren ein Beispiel nehmen und alle friedlich miteinander leben?“ Der kleine Junge an seiner Hand, sein Enkelkind, machte es den Katzen gleich und griff mit der anderen Hand ebenfalls nach den Schneeflocken.

Die Menschen staunten zunächst nur über das unglaubliche Spektakel. Um dann begeistert Beifall zu klatschen. Das war dann aber so laut, dass sich die Tiere erschreckten und jedes in eine andere Richtung davonlief oder flog.

Bis auf die zwei Kätzchen, die wieder am Eingang des Buchladens saßen und beiläufig ihr Fell putzten, während immer mehr Menschen mit ihren Lichtern kamen, die Stimmung genossen und wieder in die Nacht der Nächte gingen. Die beiden Katzen wussten, was sie ihren Kindern und Kindeskindern erzählen werden: An Heiligabend erfüllen sich tatsächlich Wünsche.

Heidi Axel (rechts) bei der Vorstellung des Heimatjahrbuches 2024 des Saale-Orla-Kreises, an welchem sie mitgewirkt hat. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

In der Zeit von 2003 bis 2021 hatte die Kinder- und Jugendbuchautorin Verena (1951-2022) aus Neustadt-Neunhofen jedes Jahr eine heiter-besinnliche Weihnachtsgeschichte für die Leser der OTZ geschrieben. Diese Tradition setzen wir im zweiten Jahr mit einer Erzählung der bekannten Pößnecker Hobbyautorin Heidi Axel fort.