Minifunkgeräte für Kunden in Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt zum Start des Mülltonnen-Identsystems

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla hat seinen Sitz in der Wohlfarthstraße in Pößneck.

Pößneck. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla will im nächsten Jahr mehrere Millionen Euro in Pößneck, Saalfeld und Bad Lobenstein ausgeben.

Im Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) wird seit mindestens 20 Jahren über die Einführung eines Identsystems in der Müllabfuhr diskutiert. Im nächsten Jahr setzt man nun zum Endspurt an. Ausweis dessen ist der Haushalt 2021 des Zweckverbandes. Dieser wurde am Montagnachmittag am Zaso-Sitz in Pößneck mit der Mehrheit der Verbandsräte aus den Kreistagen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt beschlossen.