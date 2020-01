Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engagierte Bodelwitzer wollen Fasching feiern

„Ich finde es schade, dass es keine richtige Faschingstradition in Bodelwitz gibt“, meint Isolde Schleitzer, ehemalige Bürgermeisterin und bekennende Karnevalistin. Immer mal wieder habe man sich in einer kleineren Gruppe eher sporadisch getroffen und die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Der Anklang war bislang aber eher bescheiden, beklagt sie. Daran will die neue Pächterin der Bodelwitzer Sportlerheims, Katrin Böttcher, etwas ändern. Sie will die Narren hinterm Ofen hervorrufen mit zwei Tanzveranstaltungen. Diese starten am Samstag, 15. Februar und am Montag, 24. Februar jeweils um 19 Uhr.

„Ich wünsche mir gute Laune und bunte Kostüme“, sagt die Pächterin. Friedbert Höhn will mit seinem Keyboard für die musikalische Unterhaltung sorgen und die Showtanzgruppe Tara vom 1. SV Pößneck zeigt ihr Können. „Es sollen gemütliche Abende mit Speisen und Trank werden“, kündigt Böttcher an. Sie hofft, dass sich die Veranstaltungen etablieren und es wiederholt werden kann.

Kinderfasching am Sonntag

Neben den auch in der Gaststätte Grüner Baum schon stattgefunden Tänzen ist der dortige Kinderfasching eine feste Größe geworden. Über die jährliche und wieder am kommenden Sonntag, 14 Uhr, stattfindende Festivität, sagt Isolde Schleitzer: „Dort ist es immer wahnsinnig schön. Die Kinder wie die sie begleitenden Erwachsenen haben dort jede Menge Spaß.“

Die ehemalige Bürgermeisterin ist jedenfalls gespannt, unterstützt und hofft, dass die Faschingstänze im Sportlerheim erfolgreich werden. Denn sie weiß, dass es durchaus Interessierte gibt: Etliche Kinder aus der Gemeinde tanzen bei den Schlossnarren in Oppurg mit und Bodelwitzerinnen würden regelmäßig den Weiberfasching in Ranis besuchen.