Jens Fölsche erklärt dem fünfjährigen Paul, worauf man beim Drechseln achten muss. Am Wochenende fand in der Pößnecker Shedhalle ein Kunsthandwerk- und Kreativmarkt statt.

Pößneck. Die Mitmach- und Schauangebote auf dem Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in der Shedhalle in Pößneck begeistern viele Besucher.

Enkel drechselt Leuchtturm in Pößneck, Oma filmt alles

Der fünfjährige Paul hat wie viele kleine Besucher des Kunsthandwerk- und Kreativmarktes am Wochenende in der Pößnecker Shedhalle die Gunst der Stunde genutzt. Am Stand der Drechselei von Jens Fölsche hat er einen kleinen Leuchtturm gedrechselt, während seine Oma alles im Handyvideo festhielt. Erlebnisse wie diese lockten am verregneten Wochenende Scharen von Besuchern zur inzwischen vierten Ausgabe des Kunsthandwerk- und Kreativmarktes in Pößneck.

Über das Mitmach-Angebot für Kinder gelang es dem Inhaber der Drechselei aus dem Sonneberger Ortsteil Hasenthal sehr gut, die Aufmerksamkeit auf seinen Stand zu lenken. Dort verkaufte seine Mitarbeiterin beispielsweise Brottöpfe aus Zirbenholz. „Das Pinosylvin im Zirbenholz wirkt antibakteriell und verhindert, dass das Brot schimmelt“, erklärte Jens Fölsche den Besuchern seines Standes. Für die Zirbenholzspäne hat er auch eine Verwendung. Er bot diese zum Befüllen des Kopfkissens an. „Denn der natürliche Duft des Zirbenholzes fördert einen erholsamen Schlaf“, sagte er. Die Nachfrage nach seinen Produkten auf dem Kreativmarkt sei besser als auf reinen Messen. Blitzeinschlag-Gemälde aus Bodelwitz Am anderen Ende der Shedhalle ist mit Frank Müller aus Bodelwitz ein weiterer Holz-Kunsthandwerker zu erleben, der wohl einzige Aussteller aus dem Saale-Orla-Kreis. Er bietet ebenfalls gedrechselte Gebrauchsgegenstände mit individueller Note an. „Viele Besucher sind an meinen Hochspannungsbildern interessiert. Manche wollen eigens dafür ein Zimmer renovieren, bevor sie das Bild aufhängen“, freut sich der Kunsthandwerker im Kleingewerbe, der seinen Lebensunterhalt als Mechatroniker verdient. Seine Bilder haben allesamt ein ähnliches Motiv, das an Fotos vom Blitzeinschlag in der Nacht erinnert. Frank Müller versieht das Holz mit einer Salzlösung, bevor er mit zwei gut isolierten Stäben etwa 20 Sekunden lang eine Spannung von 2000 Volt an der Holzoberfläche anlegt. Salzlösung abwaschen, Holz bleichen und kolorieren sind seine nächsten Arbeitsschritte. Seifenstücke aus Allepo im Angebot Dass die Drechsler Jens Fölsche und Frank Müller nicht an Ständen nebeneinander, sondern möglichst weg voneinander zu finden sind, haben die Ausstellungsveranstalter Antonio Antrilli und Erika Koopmann aus Greiz mit Absicht angeordnet. „Wir wollen unseren Besuchern viel Abwechslung anbieten“, sagte Antonio Antrilli. Knapp 50 Kunsthandwerker aus Thüringen, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind nach Pößneck gekommen. Während seine Partnerin Seifensiedekurse gibt, bietet er vegane Seife aus pflanzlichen Fetten aus der gemeinsamen Seifenmanufaktur an. Aber auch Seifenstücke aus der im Krieg zerstörten syrischen Stadt Allepo hat er im Angebot. „Das sind Restbestände, da wegen der Zerstörungen in Allepo kaum noch Seife produziert wird“, erklärt er. Ob die bei der Arbeit zu sehende Glaskünstlerin Anja Stötzer oder die mit Erdfarbe agierende Porzellanmalerin Bettina Thieme: Besucherin Ulrike Pütz aus Pößneck war begeistert von der Vielfalt der Angebote auf dem Kunsthandwerk- und Kreativmarkt. „Wir kommen jedes Mal hierher. Heute wollte ich mich auch über Neuigkeiten bei Aloe-Vera-Produkten informieren, ebenso über Trends im Kunsthandwerk“, sagte sie. Glaskünsterlin Anja Stötzer aus Cursdorf bei einer Schauvorführung. Foto: Peter Cissek