Der an Leukämie erkrankte Enrico Henniger will seine Kinder Tobey und Alyssa weiter aufwachsen sehen.

Enrico aus Neustadt an der Orla wird weiterhin geholfen

Die Auto Müller GmbH & Co. KG mit Sitz in Hof hat in diesem Jahr auf Weihnachtsgrußkarten und -geschenke für Kunden und Geschäftspartner verzichtet und den damit eingesparten Betrag von 5000 Euro der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gespendet. „Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit und wir können uns glücklich schätzen, wenn es uns gut geht“, heißt es in der Mitteilung des oberfränkisch-ostthüringischen Betriebes.

Dieser hatte seinen Standort Neustadt am 26. Oktober für eine Stammzellspender-Registrierung der DKMS mit dem Motto „Enrico will leben“ zur Verfügung gestellt. Damit sollte für den erneut an Leukämie erkrankten Enrico Henninger aus Neustadt, geringfügig Beschäftigter des Autohauses, ein Stammzellspender gefunden werden. Mit den 5000 Euro kann ein Teil der Registrierungen bezahlt werden, denn die Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht.

„Ein Stammzellspender wurde noch nicht gefunden, aber die Suche läuft ja noch“, teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott als Schirmherr der Hilfsaktion „Enrico will leben“ mit. „Mit einem abschließenden Ergebnis ist Mitte Januar zu rechnen.“ Henniger, welchem am 26. Oktober mehr als 600 Menschen mit der Registrierung bei der DKMS helfen wollten, absolviere bis auf weiteres voller Hoffnung auf Genesung seine Chemotherapie.

Auto Müller zählt sechs Standorte in Oberfranken und Ostthüringen. Auf ihrer Internetseite wirbt die Firma mit der Frage „Gibt es gerade zu Weihnachten etwas Schöneres, als mit einem Geschenk eine neue Chance auf Leben zu ermöglichen?“ heute noch für eine DKMS-Registrierung und damit für eine Unterstützung Hennigers.