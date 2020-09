Entspanntes Sonntag-Shopping im Pößnecker Zentrum

Pößneck. Zum verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt, dem Ersatz-Stadtfest in Pößneck, gab es ein vielseitiges musikalisch-kulturell-kulinarisches Angebot.

Mit einem musikalischen verkaufsoffenen „Sommersonntag in der Stadt“ hat das Pößnecker Kulturamt ein Format entwickelt, das alle Erwartungen an eine öffentliche Veranstaltung in Corona-Zeiten erfüllt haben dürfte. Gezählt hat keiner, aber es waren am Ende wohl mehr als 1000 Menschen, die mal kurz durch die Fußgängerzone liefen, mal länger verweilten.