Erfolgreiches Gastspiel bei Pößnecker Spezialbetrieb

In wahrhaft familiärer Atmosphäre erhielt Lex Straatman am Freitagvormittag sein Zertifikat über den erfolgreichen Abschluss seines Auslandspraktikums in Pößneck. Denn zum einen war die Familie des Niederländers extra angereist, um den Mechatroniker-Azubi nach einem zweimonatigen Gastspiel bei dem Pößnecker Automatisierungs-Spezialisten Electrotechnical Solutions abzuholen.

Lex Straatman am Schweißroboter. Foto: Martin Schöne

Zum anderen berichteten vor Ort alle Beteiligten von der herzlichen, produktiven Grundstimmung, auf die man im Unternehmen großen Wert lege, besonders gegenüber jungen Leuten aus anderen Ländern. Denn Lex Straatman ist nicht der erste Azubi, der über das europäische Stipendiatsprogramm „Erasmus plus“ wertvolle Erfahrungen bei Electrotechnical Solutions sammeln konnte. Auch allgemein verfüge der Betrieb, der auch eine Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet und seit 1. Januar eine in Nürnberg unterhält, über ein internationales Team. „Wir sind eine Multikulti-Firma“, hielt Geschäftsführer Mario Franke fest und verwies auf Mitarbeiter aus Deutschland, Portugal, Afghanistan, Syrien und eben den Niederlanden. Angesichts der Fachkräftesituation in Deutschland sei dies gar nicht mehr anders möglich.

Lösungen für viele Bereiche: Schaltschränke, Anlagenbau, Robotik

Lex Straatman berichtete von einer lehrreichen Zeit in dem Pößnecker Fachbetrieb, der Lösungen für das gesamte Spektrum industrieller Automatisierung anbietet. Das reicht vom Schaltschrankbau über die Planung und Konstruktion von Anlagen bis hin zur Robotik. Der Gast-Azubi zeigt etwa Metallwerkstücke, auf die er mit einem Schweißroboter zur Übung verschiedene Begriffe geschrieben hat, darunter natürlich auch den Firmennamen „E-Solutions“. Das Unternehmen hat auch selbst bereits Lehrlinge in andere Länder ausgeschickt, etwa nach Irland.

Diesen Präsentkorb gab es zum Abschied. Foto: Martin Schöne

Die Kooperation mit der Berufsschule im niederländischen Apeldoorn bestehe schon seit Jahren. Als Vermittler agiert der Mobilitätsberater der Handwerkskammer für Ostthüringen, Andreas Jörk. Er kümmert sich um den Austausch über Ländergrenzen hinweg, die Organisation und sorgte zum Beispiel auch dafür, dass Lex Straatman für die Dauer seines Aufenthaltes im Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität Pößneck entsprechend untergebracht ist. Andreas Jörk überreichte dem Auszubildenden am Freitag das Europass-Zertifikat. Dieses europaweit anerkannte Dokument beweise, dass sich der Lehrling in besonderem Maße für sein Fach engagiere und internationale Erfahrungen gesammelt habe. Es sei zum Beispiel ein eindeutiges Plus für spätere Bewerbungen bei Arbeitgebern, ob in den Niederlanden oder im europäischen Ausland.

Trotz Brexit keine Angst um die Zukunft der Europäischen Union

Der E-Solutions Werkstattmeister Mark Meusel zeigte sich sehr zufrieden mit Straatmans Arbeit. Er sei ein freundlicher junger Mann mit großer Wissensbreite. Am Tag, an dem Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, betonte Lex Straatman: „Ich finde es gut, dass ich in Europa so einfach im Ausland arbeiten und lernen kann.“ Er habe eigentlich keine Angst um die Zukunft der EU, auch angesichts von Entwicklungen wie dem Brexit. Den hält der junge Mann schlicht für „stupid“, also doof.

Zum Abschluss seines Aufenthalts lud ihn Geschäftsführer Mario Franke zu einer Thüringen-Tour ein. Das Wunschziel des flachlandgeprägten Niederländers: Die Wintersportgebiete im Thüringer Wald. Sie besichtigten in Oberhof etwa Bobbahn, Biathlonstadion und die Skisprung-Schanze.