Der Kommunale Kindergarten „Zwergenland" in Langenorla

Erhöhte Personalkosten in Langenorla

Knapp 45.000 Euro an ungeplanten Ausgaben für das Jahr 2019 beschloss der Langenorlaer Gemeinderat am Donnerstagabend. Neben gestiegenen Baukosten, die Bürgermeister Lars Fröhlich, als erschreckend bezeichnete, sind Reparaturen und der kommunale Kindergarten „Zwergenland“ Kostenverursacher gewesen. Letzterer hat mit insgesamt zirka 30.000 Euro den größten Anteil an dem zu beschließenden Mehraufwand gehabt.

Die Gemeinde schaffte Möbel für den Kleinkindbereich an. Damit reagierte man auf den kaum planbaren Ansturm von Mädchen und Jungen auf die Kita. Allerdings stellen die erhöhten Personalkosten über knapp 25.000 Euro den größten Anteil dar. Fröhlich erklärt: „Durch den hohen Krankenstand wurde uns auch ein Mitarbeiter aus der Kita in Bodelwitz zur Verfügung gestellt.“