Erinnern die Opfer der beiden Kriege in Bad Lobenstein

Seine frühere Bezeichnung „Verband der Kriegsbeschädigten“ verwendet der Sozialverband nicht mehr. Geblieben sind die Abkürzung und die Wahrung des Gedenkens der Kriegsopfer so auch am Volkstrauertag 2020 in Bad Lobenstein. „Für uns als VdK-Ortsverband hat dieser Tag ganz besonderen Stellenwert“, sagt die Vorsitzende Sabine Heinßmann: „Wir dürfen das gemeinsame Gedenken der in den beiden Weltkriegen gefallenen Opfer auch in Corona-Zeiten nicht in den Hintergrund geraten lassen und müssen dafür kämpfen, dass sich solch schreckliche Verbrechen an Menschen nie mehr wiederholen können. Aus diesem Grund fand unser Gedenken in diesem Jahr in einem sehr kleinen Rahmen statt.“ Am Denkmal der „Trauernden Mutter“ im Park von Bad Lobenstein legte der VdK als Zeichen der Anteilnahme ein Gebinde nieder.