Ermittlungen gegen Pößnecker Rechtsextremisten dauern an

Im vergangenen Herbst erregte eine Meldung im Rahmen des Thüringer Landtagswahlkampfs die Aufmerksamkeit der Pößnecker Öffentlichkeit. „Polizei greift in zwei Fällen von Politiker-Bedrohung mit Razzien durch“ und „Staatsschutz ermittelt gegen Rechtsextremisten aus Pößneck“, hieß es Mitte Oktober vonseiten des Landeskriminalamtes (LKA).

Bei einem der Fälle soll ein 41-jähriger Pößnecker den damaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) vor einem Wahlkampfauftritt in der Stadt bedroht haben. Bei der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera durchgeführten Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten waren demnach zwei Waffen sowie 30.000 Euro Bargeld gefunden worden.

Unter dem Eindruck der rassistisch motivierten Morde in Hanau hat die Redaktion beim LKA und bei der Geraer Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie der Stand der Ermittlungen gegen den Mann ist, der bereits als „politisch motivierter Straftäter – rechts in Erscheinung getreten ist.“ Eine Sprecherin des LKA teilt nach Rücksprache mit der Staatsschutzabteilung mit, der entsprechende Vorgang sei zur Bearbeitung an die zuständige Staatsanwaltschaft Gera abgegeben worden. Deren Pressesprecher, Staatsanwalt Sven Schroth, gibt zu den Straftatbeständen des Ermittlungsverfahrens die allgemeine Auskunft, dass wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt werde.

Bisher kein Verstoß gegenWaffengesetz nachweisbar

Neben den zwei Schusswaffen seien in der Wohnung des Pößneckers auch Feuerwerkskörper gefunden worden. „Die waffen- und sprengstoffrechtliche Prüfung der im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme aufgefundenen Gegenstände ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, so Schroth.

Nach erster Bewertung sei derzeit lediglich hinsichtlich der aufgefundenen Feuerwerkskörper ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz in Betracht zu ziehen, führt er weiter aus. „Ein Verstoß gegen das Waffengesetz ist bis dato nicht nachweisbar.“ Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen mochte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Details veröffentlichen. Auf Nachfrage teilt die Strafverfolgungsbehörde aber mit, dass sich der Beschuldigte „in dieser Sache nicht in Haft“ befinde.