Eröffnung der fünften Jahreszeit steht im Orlatal auf der Kippe

Im November wird sich dieser Anblick aus dem Jahr 2019 in Triptis wohl nicht wiederholen. Der 1. Triptiser Carneval Verein startete damals mit vielen Gästen in seine 58. Session.

In vielen Städten und Gemeinden des Orlatals herrscht Unsicherheit, wenn es um das Thema Fasching geht. Die Eröffnung der fünften Jahreszeit am 11. November wird in manchen Orten größer, in anderen kleiner oder gar nicht gefeiert. Egal ob mit oder ohne Rathaussturm: Planbar ist derzeit für die Karnevalsvereine so gut wie nichts.