Erotisches aus der Feder von Michaela Leicht

Der etwas andere Roman steht kurz vor der Veröffentlichung: „Kloster der Sünde“ von Michaela Leicht. Die Arnshaugkerin, die unter dem Pseudonym Millicent Light schreibt, ist bei eingefleischten Fans sicherlich keine Unbekannte mehr, denn seit ein paar Jahren schreibt sie erotische Geschichten. Hat sie ihr Werk anfangs selbst veröffentlicht, erledigt das seit einiger Zeit der Verlag Blue Panther Books. Passenderweise ist das Werk in ihrem Häuschen, etwas mehr als eine Handbreit weg von der Burgkapelle des Neustädter Stadtteils, entstanden. Erstmals sind es nicht nur unabhängig voneinander funktionierende Kurzgeschichten zwischen einem Einband, sondern ein episodischer Roman im historischen Gewand. Auf knapp 200 Seiten passiert so einiges Zwischenmenschliches, was in seiner explizit beschreibenden Art an eine Erwachsene Leserschaft gerichtet ist.

Eine Auswahl Michaela Leichts Veröffentlichungen. Foto: Marcus Cislak

„Der Liebesroman erzählt die Geschichte Penelopes mit dem Eintritt ins Kloster ‘Glückliche Frauen’, ihre Erlebnisse bis hin zum Austritt“, fasst die Arnshaugkerin den Inhalt zusammen. In der Zeit um 1900 erlebt die junge Protagonistin ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit dem besten Freund ihres Vaters. Dass Penelopes Vater davon wenig begeistert ist, liegt auf der Hand. Im Kloster solle ihr deshalb Zucht und Ordnung beigebracht werden, allerdings anders als es ihm lieb ist. Nur so viel: Hinter den steinernen Mauern lernt sie ihren Körper und die der dort Mitlebenden noch genauer kennen.

„Die wilden Abenteuer Penelopes entstanden in den Sommermonaten 2019“, so die Hobby-Autorin, welche seit 2015 als freischaffende Künstlerin arbeitet. Mit leichter Feder schreibt sie eine Geschichte nach der anderen: „Ich ziehe meine Inspiration aus Erfahrungen, Erzählungen, dem Internet und meinem Umfeld“, sagte sie. Seit dem sechsten Lebensjahr schreibt die 48-Jährige Aufsätze und Tagebücher. Märchen und Erzählungen entstanden später mit und für ihre vier Kinder. „Aber je älter ich und meine Kinder wurden, desto erwachsener wurden die Themen“, sagt sie grinsend. Erotische Märchenadaptionen würde sie gern schreiben, auch das Liebesleben der griechisch-römischen Götter will sie erforschen.

Etwas weniger intim ging es indes in der Sagen-Anthologie „Vergessene Pfade“ zu. Gemeinsam mit dem Cottbusser Autor Adrian Richard Stiller gab sie Ende 2019 eine 376-Seiten starkes Werk mit 22 Texten von 18 Autoren heraus, die lokale Mythen aufgreifen und in die Jetztzeit heben. Das Besondere an der Veröffentlichung ist, dass keiner der beteiligten Schreiber auch nur einen Cent am Verkauf verdient. Denn der gesamte Erlös wird zu gleichen Teilen an den Verein Burgfreunde Ranis im Förderkreis Burg Ranis und an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gespendet. Aber bislang sei lediglich eine niedrige dreistellige Summe zusammengekommen, gibt die Arnshaugkerin zu. Doch sie gibt sich optimistisch, lässt sich nicht beirren und hat noch weiteres in petto. Erotischeres.

Denn derzeit liegen zwei weitere fast fertige Bücher schon in ihrer Schublade. Ein Arbeitstitel lautet „Fahrschule der Sünde“, ein anderer „Ermittler in Sachen Sünde“. Letzteres sei ein erotischer Krimi geworden. Beide Romane sind in den vergangenen Monaten entstanden und warten noch auf die Veröffentlichung. Auf die Frage, ob die Corona-Epidemie Auswirkungen auf ihr Schreiben hatte, antwortet sie: „Nö. Mundschutz tragen meine Figuren nicht, wenn Sie das meinen, aber manchmal haben sie geschützten Sex“, sagt sie lachend. Einschränkungen in ihrem künstlerischen Schaffen gab’s also nicht.