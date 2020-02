Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Buchlesung in Quaschwitz

„Ich liebe es noch immer, hier zu leben“, sagt Sabine Ellinger nach der Buchlesung „Jenseits der Perlenkette“ am Freitagabend. Sie ist auch einer der Protagonisten in jenem Teil, der das 68-Seelen-Dörfchen Quaschwitz beschreibt. Und sie ergänzt, es sei wie das Paradies auf Erden. Ellinger war gut gelaunt, fand sich im Buch wieder und ließ sogleich ihr Exemplar signieren. Sie war einer der 42 Besucher, die auch aus der näheren Umgebung kamen.

In den kleinen Raum des Dorfgemeinschaftshauses quetschten sich die zahlreichen Zuhörer, exakt ein Jahr nach dem ersten Besuch der beiden Autoren Yvonne Andrä und Stefan Petermann. Nun präsentierten sie die Ergebnisse. Trotz der Enge strahlte es eine gewisse Gemütlichkeit aus, spiegelte aber auch den im Buch beschriebenen Zusammenhalt innerhalb der kleinen Ortschaft wider.

Die dokumentierten Geschichten aus Quaschwitz zeigen ein Dorf im Wandel. Einige amüsante, aber auch nachdenklich stimmende Episoden verlasen die beiden Städter: So war beispielsweise bis vor 30 Jahren für viele Familien die arbeitssichernde Landwirtschaft sehr wichtig. Die nahe Schweinemastlagen verursachte aber auch Probleme, wie Umweltschäden und Gestank.

Natürlich erzeugte die Lesung auch schöne Bilder in den Köpfen der Zuhörer. Diese wurden durch die 2019 entstanden Fotoaufnahmen unterstützt, die auf der Leinwand präsentiert worden sind. Zum Beispiel von einem Hahn, der stolz durchs Stroh stapft. Ein Kind rief spontan: „Hey, das ist doch bei uns!“ Ausrufe wie dieser zeigen den liebevollen Umgang der Autoren mit den Quaschwitzern.

Die Gäste waren am Freitagabend dankbar für ihre Arbeit: Sie begleiteten mit vielen warmen Worten Andrä und Petermann, man ließ sich Bücher signieren und plauderte am Buffet. „Das Buch hat auch in den Städten sehr viel Interesse am ländlichen Thüringen geweckt: Zusatzlesungen gab es in Weimar und Erfurt. Manchmal fragten man uns nach einer Fortsetzung“, so Yvonne Andrä. Geplant sei zwar noch nichts Konkretes, aber „vielleicht besuchen wir die zehn Thüringer Orte in zehn oder 15 Jahren nochmals“, stellt sie eine vage Idee in den Raum.

„Jenseits der Perlenkette“: Stefan Petermann und Yvonne Andrä besuchte 2019 zehn Gemeinden in Thüringen mit weniger als 100 Einwohnern, um die Menschen, deren Geschichten und die ländliche Umgebung zu dokumentieren. Ziel sei es gewesen, die Orte mit Respekt und Zuneigung zu behandeln. Kürzlich erschien das Ergebnis ihrer fotografisch-textlichen Arbeit als ein 216-Seiten-starkes Werk im Buchhandel. Derzeit sind sie auf Lesereise.