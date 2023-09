Erste erfolgreiche Härtefallhilfe-Anträge aus Pößneck und Umgebung

Pößneck. „Nutzen Sie die Chance!“, richtet der Linke-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich an Betroffene der Region

Das Pößnecker Wahlkreisbüro des Linke-Landtagsabgeordneten Ralf Kalich macht darauf aufmerksam, dass Anträge auf Härtefallhilfen für Nutzer von Energieträgern wie Heizöl, Flüssiggas, Pellets & Co. nur noch bis 20. Oktober wirksam eingereicht werden können. „Wer noch einen Antrag auf rückwirkende Entlastung für das Jahr 2022 stellen will, muss sich beeilen!“, betont eine Mitteilung mit dem Hinweis: „Die Linke hilft weiterhin gern bei der Antragstellung.“

Bisher hätten Thüringer etwa 10.000 Anträge auf Härtefallhilfen gestellt. Die Linke setze sich dafür ein, dass auch Menschen ohne Online-Zugang einen Antrag einreichen können, und stelle allen Interessierten das analoge Formular unkompliziert zur Verfügung. Bislang seien rund 1500 Papieranträge aus Thüringen bei der zuständigen Behörde eingegangen. „Uns haben sogar schon erste Rückmeldungen über erfolgreich gestellte Anträge erreicht“, meldet Kalich.

Papieranträge seien auch jetzt im Endspurt noch im Linke-Wahlkreisbüro in der Schuhgasse 12 in Pößneck erhältlich. Es sei auch möglich, unter Telefon 01522/7278154 um Zusendung des Formulars per Post zu bitten. „Nutzen Sie die Chance!“, resümiert Kalich.

Bei der Härtefallhilfe-Beantragung ist in Pößneck auch das Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott aktiv.