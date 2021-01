Erste-Hilfe-Kurse in Neustadt gefragt, aber nur eingeschränkt möglich

Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage und Atemspende – im Notfall ist es wichtig zu wissen, wie man bei der Ersten Hilfe vorgeht, denn gezielte Handgriffe können Leben retten. Erlernen kann man diese in Kursen, doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist das weitaus schwieriger geworden.

Die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen ist nach wie vor groß, berichtet Bärbel Kleinod, Ausbildungsleiterin für Ostthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Wir haben aber trotzdem ganz schön Einbußen“, sagt sie weiter. Das hat mehrere Ursachen. Denn während des ersten Lockdowns im Frühjahr sowie derzeit werden keine Ersthelfer-Ausbildungen durchgeführt. In dem Zeitraum dazwischen musste die Teilnehmerzahl aufgrund der Hygieneauflagen begrenzt werden.

„In unserem Hygienekonzept richtet sich die Teilnehmerzahl nach der Raumgröße, in dem der Kurs stattfindet. Pro fünf Quadratmeter ist ein Teilnehmer vorgesehen, zehn Quadratmeter für den Ausbilder“, erklärt Angela Emde, Pflegedienstleiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe in Neustadt. So hätten die Kurse nur noch fünf statt der üblichen 15 Teilnehmer besuchen können. „Das war schon mit einem ganz schönen Kopfstand verbunden, dass überhaupt etwas stattfinden konnte“, weiß Angela Emde. Dennoch habe man 2020 sechs Kurse durchführen können.

Regulär wird pro Monat ein Lehrgang angeboten. Doch nicht nur der Aufwand, Ausbildungen stattfinden zu lassen, ist durch Corona größer geworden, sondern auch die Durchführung hat sich verändert. So gebe es zum Schutz der Teilnehmer und der Ausbilder Einschränkungen bei den Übungen, erläutert Bärbel Kleinod. Die Wundversorgung werde etwa nur an der eigenen Person geprobt. Die Mund-zu-Mund-Beatmung werde gezeigt, an der Übungspuppe könnten die Teilnehmer sich allerdings nicht ausprobieren. „Vor allem hoffen wir, dass es überhaupt bald wieder mit Kursen losgehen kann“, so Bärbel Kleinod.