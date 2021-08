Erste Lesung auf Burg Ranis seit Pandemie-Beginn

Ranis. Autorin Deniz Ohde wird aus ihrem preisgekrönten Roman „Streulicht“ lesen am 2. September auf Burg Ranis.

Am Donnerstag, 2. September, findet ab 19.30 Uhr die erste Lesung auf der Burg Ranis seit beinahe einem Jahr statt. Autorin Deniz Ohde wird aus ihrem preisgekrönten Roman „Streulicht“ lesen.

Zum Inhalt: Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts, eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der Werksbrücke rauschen die Fertigungshallen, wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche beizt. Hier ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen, hierher kommt sie zurück, als ihre Kindheitsfreunde heiraten. Und während sie die alten Wege geht, erinnert sie sich: zum Beispiel an den Vater und den erblindeten Großvater, die kaum sprachen, die keine Veränderungen wollten und nichts wegwerfen konnten, bis nicht nur der Hausrat, sondern auch die verdrängten Erinnerungen hervorquollen.

Deniz Ohde erkundet in ihrem Debütroman die feinen Unterschiede in unserer Gesellschaft. Satz für Satz spürt dem Leben der Erzählerin nach, den Erwartungen an sie als Arbeiterkind, der Kluft zwischen Bildungsversprechen und erfahrener Ungleichheit, der verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien.