Erste Pößneck-Neustädter Orgelnacht war ein Erfolg

Pößneck/Neustadt. Das Doppelkonzert am Samstagabend war in beiden Städten gut besucht. Eine Fortsetzung des neuen Veranstaltungsformats ist vorgesehen.

Zwei Kirchen, zwei Orgeln, drei Organisten – all das bekamen Besucher am Samstag bei der ersten Pößneck-Neustädter Orgelnacht geboten. Eingeladen wurde zu einem Doppelkonzert in den beiden Stadtkirchen St. Bartholomäus in Pößneck und St Johannis in Neustadt, um dort dem Spiel der Kantoren beider Städte, Cornelius Hofmann und Paul Bars, an den bedeutsamen und größten Orgeln des Orlatals zu lauschen. Unterstützt wurden sie an diesem besonderen Abend durch den Organisten Paolo Gazzola aus dem italienischen Como.

Die Idee zu dem neuen Veranstaltungsformat entstand vor etwa acht Wochen. Sowohl in Pößneck als auch in Neustadt mussten bereits geplante Orgelkonzerte coronabedingt ausfallen. Im Zuge der Zusammenarbeit der Kulturämter beider Städte wurde daher der Vorschlag gebracht, auch im Bereich der Kirchenmusik gemeinsame Wege zu gehen, was schließlich in Form der Orgelnacht in die Tat umgesetzt wurde.

Für den ersten Teil des Doppelkonzerts stellten die beiden Kantoren Stücke der Romantik zusammen, die aus der Entstehungszeit der Pößnecker Kreutzbach-Jehmlich-Orgel stammen. An der historischen Fincke-Orgel in Neustadt im zweiten Teil der Orgelnacht erklangen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Girolamo Frescobaldi sowie Improvisationen zum Gedenktag der Enthauptung Johannes des Täufers, dem ein Bild im Neustädter Cranach-Altar gewidmet ist, sowie des Heiligen Bartholomäus, dem ursprünglichen Schutzpatron der Pößnecker Stadtkirche. Darüber hinaus brachte Paolo Gazzola Komponisten seiner Heimat zu Gehör. Darüber hinaus spielten alle drei Organisten zum Abschluss des Konzertes in Neustadt ein gemeinsames Stück.

Beide Veranstaltungen am Samstagabend konnten sich über guten Zuspruch erfreuen. Während in Pößneck etwa 70 Besucher zur Orgelnacht kamen, konnten in Neustadt etwa 60 Gäste gezählt werden. „Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Das zeigt aber, dass die Menschen Lust auf Kultur haben. Besonders schön ist, dass einige, die bereits beim Konzert in Pößneck dabei waren, auch nach Neustadt gekommen sind“, freute sich Neustadts Kantor Paul Bars. Nach der ersten erfolgreichen Auflage der Pößneck-Neustädter Orgelnacht sind auch weitere Konzerte denkbar. „Der Tenor ist, dass die Orgelnacht eine Fortsetzung finden soll“, so Paul Bars.