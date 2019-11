Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Fastenkurs in der Oberen Stadtapotheke

In der Oberen Stadtapotheke in Pößneck, die zu den Rosen-Apotheken mit mehreren Standorten in Pößneck und Ranis gehört, werden die Weiterbildungsräume in der ersten Etage im Pößnecker Steinweg für Fastenkurse genutzt. Ralf Klitzpera, Geschäftsführer der Rosen-Apotheken, informierte, dass in den Ausbau des Objektes etwa 30.000 Euro flossen. Nach den Beratungen für gesündere Lebensweisen wurde die Idee entwickelt, Fasten- und Ernährungskurse zu integrieren. „Dazu benötigten wir natürlich auch eine Küche“, sagt er.

Die erste Gruppe hat sich bereits ausprobiert mit der Zubereitung von Suppen und Tees. Die Teilnehmer fasteten nicht wie üblich im 40-tägigen Zeitraum vor Ostern, sondern nach dem sogenannten Buchinger Fasten. Die einwöchige Kur wird auch als „Fasten für Gesunde“ bezeichnet. Mit Salzen wird der Körper zunächst ausgespült und anschließend mit flüssigen Nahrungsmitteln über mehrere Tage ernährt, wie es heißt. Das sei ganzjährig auch zu Hause möglich und nicht an feste Zeiten gebunden.

Ob sie auch so diszipliniert daheim gewesen wäre, glaubt die Pößneckerin Gudrun Hirsch nicht. Sie und fünf andere Kursteilnehmer, darunter auch ein Mann, unterzogen sich einem Entschlacken des Körpers. „Der Gruppendruck ist schon sehr hilfreich gewesen“, blickt die Teilnehmerin zurück. Sie habe diese Art des Fastens noch nicht gekannt. „Ich hatte im Vorfeld einige Bedenken, ob ich es es vertrage“, gibt sie zu, doch ihre Sorgen hätten sich schnell zerstreut.

Im Rahmen des Kurses war man gemeinsam wandern oder man unternahm in den heimischen vier Wänden individuelle Kneipp-Kuren. Atem- und Muskelentspannungsübungen gehörten auch dazu. Sie nehme für sich mit, dass sie sich bewusster ernähren wolle, um gesünder zu leben, resümierte Gudrun Hirsch.