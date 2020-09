Erster Häuslebauer im Rehmer Weg in Oppurg baggert kräftig

Im Baugebiet Rehmer Weg in Oppurg sind fünf der sieben Grundstücke bereits verkauft. Der erste Häuslebauer ist Paul Querengässer, Inhaber der ortsansässigen HQ-Beton Manufaktur. In der Baugrube schachtet ein Bagger weiter aus, in naher Zukunft wird die Bodenplatte gegossen. „Die Gemeinde hatte anfangs Sorge, ob sich der ganze Aufwand lohnt und Interessenten die Grundstücke kaufen“, meint Querengässer, „aber wie man sieht, es ist ein Erfolg.“ Die meisten Besitzer würden aus der Region kommen.