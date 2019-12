Erster Schuss ist ein Eigentor

Ein halbes Jahr nach dem Einzug in den Pößnecker Stadtrat hat die AfD-Fraktion ihren ersten Antrag eingebracht. Und was als Schuss vor den Bug der Grüne/SIP-Fraktion gedacht war, endete als Eigentor.

So wünscht sich die AfD-Fraktion, die bislang kaum vernehmbar war, eine Redezeitbegrenzung in der Geschäftsordnung des Stadtrates. In der Begründung des Antrages bezieht sich Fraktionschef Manfred Bentz ausdrücklich auf die Stadtratssitzung vom 21. November, in welcher es „zu ausufernden und für die Diskussion zur Entscheidungsfindung höchst unsachlichen und unpassenden Redebeiträgen“ gekommen sei. Die genannte Sitzung hatten Steve Richter (Grüne) und Constanze Truschzinski (Soziale Initiative Pößneck) mit vier teils ausführlich und sehr persönlich erläuterten Anträgen dominiert. Grüne/SIP waren unter anderem mit einer „Pößnecker Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung“ gescheitert.

Um Plaudertaschen das Handwerk zu legen, sollte die Redezeit zur Begründung von Anträgen auf elf Minuten begrenzt werden, so die AfD. Der erste Redebeitrag eines Stadtrates zu einem Beratungsgegenstand sollte nicht länger als sechs Minuten dauern, jede weitere Stellungnahme desselben Kommunalpolitikers zum gleichen Thema nicht länger als zwei Minuten.

Dumm nur, dass die jetzige Redezeitregelung des Pößnecker Stadtrates schon strenger ist als die AfD-„Begrenzung“. So sind aktuell maximal zehn Minuten für eine Antragsbegründung und höchstens fünf Minuten für eine Stellungnahme zulässig. Ein Stadtrat sollte sich auch nicht mehr als zwei Mal zu einem Zusammenhang äußern. Tatsächlich haben die Sitzungsleitungen nie auf die Einhaltung dieser Regelungen gepocht, weder im Plenum noch in den Ausschüssen.

Bürgermeister Michael Modde (parteilos) bestätigte den allgemeinen Eindruck, dass die aktuellen Bestimmungen strenger seien als die AfD-Vorstellungen, und beantragte eilig die Verweisung der Frage in den Stadtrats-Haupt- und Finanzausschuss, um dort über den entsprechenden Geschäftsordnungsparagrafen weiter zu reden. Die große Mehrheit des Stadtrates stimmte dem später zu.

Vorher fragte Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV), wie oft denn in den vergangenen 20 Jahren die Redezeiten überschritten worden seien. Die Antwort war die allgemeine Heiterkeit im Ratssaal, hatte er doch seit 1999 manche Sitzung gehörig in die Länge gezogen mit seitenlangen Erklärungen gegen die Straßenausbaubeiträge und wiederholten Stellungnahmen zu den verschiedensten Themen.

„Ich freue mich, den ersten Antrag der AfD zu hören - ich dachte schon, die Wende 2.0 fällt aus“, kommentierte Steve Richter. Er fasste sich kurz und hinterließ den Eindruck, dass er Bentz‘ Initiative wohl unterstützt hätte, wäre sie nicht fälschlicherweise mit „Redezeitbegrenzung“ überschrieben gewesen.