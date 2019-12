Erster Träger des Dr.-Eduard-Weißer-Preises steht fest

Der städtische Dr.-Eduard-Weißer-Preis für soziales und gesellschaftliches Engagement in Pößneck wird erstmals am 22. Januar 2020 verliehen. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Schützenhaus beziehungsweise im Programm des nächsten Neujahrsempfangs des Pößnecker Bürgermeisters überreicht.

Das Preisgeld wird, wie von ihm schon vor drei Jahren bei der Einweihung der Pharmachemstraße in Pößneck-Ost versprochen, vom Pharma-Unternehmer Ernst-J. Strätling gestiftet. Er hatte auch einen Wettbewerb um die Gestalt der neuen Auszeichnung ausgeschrieben und die fünfzehn eingereichten Plastiken, ausschließlich Holzskulpturen von Auszubildenden der Schnitzschule Empfertshausen, waren im Herbst im Foyer von Pharmachem zu sehen.

Dieser Entwurf einer Dr.-Eduard-Weißer-Figur soll lebensgroß neu geschnitzt und in der Nähe des Weißerhauses am Oberen Graben aufgestellt werden. Foto: Marius Koity

Mittlerweile hat eine Jury um Bürgermeiser Michael Modde (parteilos) die Figur ausgewählt, die von Jahr zu Jahr in der Art eines Wanderpokals von einem Gewinner des Preises zum nächsten wechseln soll – es ist eine eher klassische Weißer-Interpretation. Außerdem steht die Person fest, welcher die Auszeichnung erstmals verliehen wird – wer es ist, wird am 22. Januar verkündet.

Die angekündigte Stadtmuseums-Sonderschau mit den fünfzehn Entwürfen soll nun am 6. Oktober 2020, dem 110. Todestag Weißers, eröffnet werden. Zu diesem identitätsstiftenden künstlerischen Projekt soll auch ein Buch beziehungsweise Katalog herausgebracht werden.

Strätling will sich für die kommunale Unterstützung seines Arzneimittelbetriebes, die er stets als „außergewöhnlich“ und ähnlich bezeichnet hat, mit einer weiteren Idee bedanken. So will er eine lebensgroße Weißerskulptur in Auftrag geben und die wetterfeste Holzplastik dann der Stadt zwecks Aufstellung an geeigneter Stelle schenken.

Hierfür komme eine Grün- oder Freifläche in der Nähe des Weißerhauses am Oberen Graben in Frage, so Modde. Vielleicht setzt man das Kunstwerk auch neben die Stufenanlage, die vom Kirchplatz zum Oberen Graben führt.

Eduard Weißer (1835-1910) war, zur Erinnerung, ein als Impf- und Armenarzt bekannter legendärer einheimischer Mediziner, der sein Haus, das heutige Gebäude Oberer Graben 21, der Stadt vermacht hatte. Pößneck dankte ihm mit der Ehrenbürgerschaft und der Weißerstraße. „Eduard Weißer war ein Mensch – ein Arzt, der nicht auf das Geld und nicht auf die Zeit geschaut hat“, fasste Heimatkundler Karl-Hermann Röser am 31. Mai 2015 zusammen, als in der Ecke Oberer Graben/Weißerstraße eine Tafel zu Ehren dieses echten Menschenfreundes enthüllt wurde.