Erstmals wieder Konzert im Triptiser Projekt 21

Søren Thies in Aktion.

Triptis. Am 29. August spielt Weltmusiker Søren Thies auf einer Freilicht-Bühne in Triptis.

Der promovierte Ingenieur und freischaffende Musiker Olaf Lämmer hat sich mit dem Projekt 21 ein Traum erfüllt: eine Kleinkunstbühne, Musikschule und Partyraum unter einem Dach. Im Frühjahr und Frühsommer waren einige Veranstaltungen terminiert, mussten Corona bedingt aber ausfallen. Nun gibt es wieder ein erstes Lebenszeichen. Das von Lämmer eingereichte Hygienekonzept sei vom Landratsamt in Schleiz kürzlich genehmigt worden, so dass am 29. August das erste Konzert seit Langem stattfinden kann.