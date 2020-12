Es bleibt herausfordernd

Der harte Lockdown im Frühjahr dieses Jahres und die damit verbundene Schließung von Kindertagesstätten und Schulen wirbelte einigen Wind auf. Es fehlte an klaren Ansagen, Regelungen und Konzepten. Die Lehrer, Erzieher, Schüler, Kinder und Eltern waren gleichermaßen überfahren, sahen sich überfordert mit der Situation, auf die man nicht wirklich vorbereitet war. Von einen Tag auf den anderen sahen sich Mädchen und Jungen damit konfrontiert, sich Lernstoff in den eigenen vier Wänden anzueignen. Eltern mussten die Betreuung sicherstellen, tief im eigenen Wissensgedächtnis kramen, um bei den Aufgaben helfen zu können, den Nachwuchs beschäftigen und mit Essen versorgen. Die Nerven lagen blank. Lehrer und Erzieher bekamen den Frust ab und hatten plötzlich mit Dingen zu tun, die eigentlich nicht zu ihrem Berufsalltag gehören. Eine Herausforderung, so viel ist sicher, wird auch der erneute Lockdown für alle. Dennoch stimmt es ein klein wenig positiv, dass die Schließung nicht mit der Wucht vom Frühjahr daherkommt. Die Einrichtungen haben mit Weitblick gearbeitet, es wurden Konzepte erstellt. Bund und Länder haben Regelungen er- und überarbeitet. Einfach ist die Situation deshalb noch lange nicht – vor allem weil man abwarten muss, wie sich die Lage in der nächsten Zeit entwickelt.

