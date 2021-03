Es gibt immer Möglichkeiten

Theresa Wahl zur Arbeitswelt in Corona-Zeiten.

Die Corona-Pandemie hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Nicht nur im privaten Bereich läuft seit vergangenem Jahr vieles anders, sondern auch in der Arbeitswelt. Bei Tätigkeiten, die nur vor Ort im Betrieb verrichtet werden können, gilt es beispielsweise, eine Reihe von Schutzmaßnahmen zu beachten. Für andere sind etwa Homeoffice und Videokonferenzen zur Normalität geworden.

Eine neue Stelle in diesen Zeiten anzutreten, ist ebenfalls mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden. So geht das Einarbeiten eines neuen Angestellten nicht so einfach durch einen Kollegen. Die Leute, mit denen man normalerweise zusammenarbeitet, hat man zum Teil noch nie getroffen oder allenfalls virtuell.

Besonders schwierig ist es auch in den Berufen, in denen der persönliche Kontakt ein wichtiger Baustein ist, weil man etwa für seine Arbeit ein Vertrauensverhältnis braucht. So ist es auch bei Christoph Backhaus, der vor einem Jahr seinen Dienst im Kirchspiel Knau angetreten hat. Als Pfarrer ist es wichtig, ein gutes Miteinander mit seinen Gemeindemitgliedern zu haben – und dazu muss man sich kennen.

Der 32-Jährige hat trotz Beschränkungen Wege gefunden, sich mit seinen Gemeinden vertraut zu machen. Das spricht für Engagement und zeigt vor allem, dass es immer Möglichkeiten gibt, wenn man gewillt ist.