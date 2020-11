Ich bin ja ehrlich, ich habe mich anfangs auch gewundert und mir tausend Gedanken gemacht, was nun zu tun ist, wie man mit einer in häuslicher Quarantäne befindlichen Erstklässlerin in seiner Wohnung umgeht. Was das für einen selbst bedeutet. Den Ehepartner, dem zweiten Kind. Sind wir automatisch alle in Quarantäne?

Die Antwort war verblüffend einfach: Nein. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für andere, unsere Tochter könnte infektiös sein. Vielleicht aber auch nicht. Sie hatte vermutlich ziemlich lange Kontakt im Klassenraum zu einer positiv getesteten Person. Das heißt noch lange nicht, dass sie auch positiv ist, Symptome zeigt. Letzteres hat sie nicht. Wir Angehörigen sind wachsam, aber spielen bei der Infektionskette keine Rolle, vielleicht nur eine geringe. Auf bloßen Verdacht zu testen, ist natürlich möglich, ordnet das Gesundheitsamt aber so nicht an. Weil mit Blick auf das kompletten Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis, Kita Strößwitz, Duden-Gymnasium, Tanna und Neunhofen, um nur einige Beispiele zu nennen, werden wohl auf einen Schlag etliche hundert Tests fällig, vielleicht tausende. Das ist nicht schaffbar oder gar notwendig. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den längst verinnerlichten Hygieneregeln, Mund-Nase-Schutz, Abstand halten, sollte eine Verbreitung des Virus bremsen, verhindern sicherlich nicht. Denn ich möchte bald wieder ins Kino und zu Konzerten gehen. Test oder nicht Test? Das ist nicht nur in Pößneck die Frage