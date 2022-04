Es ist genug für alle da

Marius Koity empfiehlt Hüpfburgen für Erwachsene

In Pößneck wird gerade für ein Hüpfburgenparadies geworben, das ab 28. April für anderthalb Wochen im Lutschgenpark Station macht. Dem Projekt, das vom Standardgemecker über die Eintrittspreise noch verschont zu sein scheint, ist viel Erfolg zu wünschen. Ich frage mich allerdings, warum es so etwas nur für Kinder gibt. Denn es gibt so viele schlecht gelaunte Menschen in dieser Stadt und in ihrer Umgebung, dass ich 100 Freikarten für einen Erwachsenenhüpfburgenwelt spendieren könnte.

Ich würde das auch tun, damit sich der eine oder andere Zeitgenosse mal selbst und nicht nur an anderen Leuten austobt und beispielsweise nicht mehr den haarsträubenden Unsinn verbreiten kann, dass nur Flüchtlinge etwas geschenkt bekämen. Jene, die sich zwei Mal die Woche in der Pößnecker Begegnungsstätte Mittendrin treffen, hätten wirklich Grund zum Klagen. Wenn sie aber über ihre Todesangstnächte in Luftschutzbunkern oder darüber berichten, dass man sich im belagerten Charkiw früh um 5.30 Uhr eine Wartenummer ziehen müsse, wenn man mittags eine warme Mahlzeit in der städtischen Suppenküche einnehmen möchte, dann jammern sie nicht. Vielmehr sind sie froh über den Frieden, in dem wir und sie auch deshalb wieder leben können, weil in Pößneck und Umgebung jene Menschen die Mehrheit bilden, die Gutes tun, wenn es darauf ankommt und nicht erst dann, wenn vermeintlich der Pass stimmt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich“, sagte mal ein Mann, der in Pößneck verehrt wird, nämlich Goethe. Von ihm ist auch dieser Satz überliefert: „Wie herrlich leuchtet mir die Natur!“ Die sollten wir öfters mal aufsuchen, heute und morgen beispielsweise. Denn es gibt so viel zu entdecken, was unser Leben bereichern könnte, ohne wirklich etwas zu kosten. Man muss nur Augen und Herz öffnen und teilhaben wollen an den Dingen, die für alle da sind. Das hilft auch gegen das dämliche Gefühl, ein Verlierer zu sein, während andere angeblich nur gewinnen.