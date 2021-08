Es ist immer irgendwas

Theresa Wahl zur beschwerlichen Arbeit eines Landwirts

Mal ist es zu warm, dann wieder zu kalt. Es ist zu trocken oder eben zu nass. Landwirte haben häufig Grund zum Klagen. Irgendwas ist eigentlich immer, wird sich wiederum manch einer denken und die Augen verdrehen. Schnell wird mitunter bei den Problemen der Landwirte abgewunken. Doch denkt man einmal näher darüber nach, liegt es doch oft außerhalb der eigenen Vorstellung, was die Bauern eigentlich leisten müssen.

In der heutigen Zeit ist wohl kaum ein Beruf so abhängig von den Launen der Natur wie der des Landwirts. Der Bauer arbeitet mit der Natur – und die ist nun mal unberechenbar. Die gegebenen Bedingungen können sich schnell ändern, was immer wieder große Herausforderungen mit sich bringt. Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. So ist es stetige Aufgabe des Landwirts, Pläne anzupassen und Lösungen zu finden. Und meist schaffen sie das auch. Neben dem Wetter sind es immer wieder neue Gesetze, die ihnen zusätzlich Sorgen bereiten. Mal ganz davon abgesehen, dass die Arbeit als Landwirt grundsätzlich hart ist. Tauschen möchten sicher nicht viele, aber am Ende kann jeder froh sein, dass es trotz dieser Umstände immer noch Menschen gibt, die gewillt sind, sich diesen Problemen zu stellen.