Ein 31-jähriger Einheimischer ist in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtstages 2019 mit seinem Auto in die Tür der Deutschen Bank in Pößneck hinein gefahren.

Pößneck. Mit dem Auto gegen die Tür eines Geschäftes zu fahren, wird in Pößneck so langsam zur Mode.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Es war auf alle Fälle kein versuchter Einbruch“

Die Hintergründe des Vorfalls vom zweiten Weihnachtstag, bei welchem ein BMW-Fahrer seinen Wagen exakt in die Tür der Deutschen Bank in Pößneck geklemmt hat, sind weiterhin unklar. „Es war auf alle Fälle kein versuchter Einbruch oder dergleichen“, versicherte die Polizeiinspektion Saale-Orla am Freitag auf Nachfrage.

Da ihnen die Aufnahmen der bankeigenen Videoüberwachung offenbar noch nicht zur Verfügung stehen, bitten die Ermittler jetzt mit einem Zeugenaufruf um Hinweise zum kuriosen Ereignis, das als Verkehrsunfall geführt wird und sich am Donnerstag zwischen 4.30 bis 7 Uhr ereignet habe. Wer beispielsweise den Lärm gehört habe, den es gegeben haben muss, als der BMW gegen die Eingangstür gesetzt wurde, oder den Unfallhergang beobachtet habe, möge sich unter Telefon 03647/4310 melden. Gegen den Fahrer, dessen Alter mittlerweile mit 31 Jahren angegeben wird, wird nicht nur wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Pößnecker wird sich unter anderem auch wegen Unfallflucht verantworten müssen, weil er nach seiner Aktion wahrscheinlich erheblich alkoholisiert zu Fuß das Weite gesucht hatte. Ein 78-jähriger Mitsubishifahrer landete am 26. Mai 2019 mit seinem Auto unfreiwillig in der Tür des Frisörgeschäftes am Fuß des schiefen Pößnecker Marktplatzes. Die Tür ist bis heute nicht ersetzt. Foto: Marius Koity In sozialen Netzwerken wird ausgiebig über die Hintergründe der Unfallfahrt spekuliert, und zwar fast ausschließlich nach dem Motto „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“. Mancher fühlt sich an den Vorfall vom 26. Mai 2019 in Pößneck erinnert, als ein älterer Herr unfreiwillig die Tür des Haarstudios Christine am Fuß des schiefen Marktplatzes rammte. Die Tür des Frisörgeschäftes ist bis heute nicht ersetzt – warum eigentlich nicht? „Es gab ein langes Hin und Her zwischen den Versicherungen“, sagte auf Anfrage Ingo Kruwinnus, Geschäftsführer der kommunalen Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH, welcher das Gebäude in der Ecke Schuhgasse/Markt gehört. „Wir mussten erst ein Gutachten erstellen lassen und im November ist man sich endlich einig geworden, dass die Tür nicht nur geflickt wird, sondern nach dem historischen Vorbild komplett neu gemacht werden muss. Der Auftrag ist erteilt und ich hoffe, dass Anfang des kommenden Jahres alles wieder gut sein wird.“ Zur Tür der Bank war vom Kreditinstitut selbst bis zum frühen Freitagnachmittag keine Stellungnahme erhältlich.