Pößneck. Zwei 67-jährige Musikfans erinnern sich an Pößnecker Haarschneideaktion, Radiowunschsendungen und Schallplatten.

„Es war damals eine wilde Zeit“

„Wir waren nicht erwünscht“, sagt Wilfried „Willi“ Ducke, als er auf die Pößnecker Haarschneideaktion vor etwas mehr als 50 Jahre zurückblickt. Damals sorgte die gewaltsame Aktion in den drei Orlataler Städten Triptis, Neustadt und Pößneck DDR-weit für Furore. Bis sogar die Politführung in Berlin einschreiten musste, die „übermotivierte“ Regionalleitung rügte und in ihre Schranken wies. „Man hat uns gejagt und wir sind durch die Gassen gerannt“, schildert Ducke seine Erlebnisse.

Erwischt habe man ihn und seine langhaarigen Kumpanen am 21. Oktober 1969 glücklicherweise nicht. Bekannte von Ducke sind aber eingesperrt und gewaltsam von ihrer Haarpracht befreit worden. Die folgenden Protestaktionen wurden gewaltsam von Stasi, FDJ-Ordner und Bereitschaftspolizisten unterdrückt. „Wir waren anders, stellten das auch zur Schau, haben unser Ding gemacht, egal was die Obrigkeit dachte. Ja, es war eine wilde Zeit“, sagt er seufzend. Man habe sich vorm ehemaligen Kino in der Breiten Straße oder am Marktplatz getroffen, mit Kofferradios, die etliche hundert Mark gekostet haben. Es lief Rias Berlin, Radio Luxemburg, ein Soldatensender aus Magdeburg. Sie sendeten eigentlich für die westlichen Bundesländer, empfangen hat man sie trotzdem. „Die Bee Gees und Rolling Stones wurden rauf unter runtergespielt“, ergänzt sein Kumpel aus Jugendtagen, Reiner Hauenstein. Über 700 Schallplattenim Besitz Eine kleine Auswahl an Schallplatten. Foto: Marcus Cislak Die beiden 67-jährigen tauschen sich heute noch regelmäßig über neuste CD- oder Schallplattenkäufe aus, schwelgen in Erinnerungen, zeigen sich ihre Musiksammlungen. Hauenstein schätzt, dass er 700 Schallplatten hat, die er liebevoll Rillen nennt. „Ich habe meine zur Wendezeit verkauft“, meint Ducke. Stattdessen hat der Hobbysammler weit über tausend CDs wohlsortiert im Regal stehen. Im Hintergrund des Gesprächs läuft ACDCs „Hells Bells“ aus der Musikanlage. So einfach war das damals freilich nicht. „Wir schickten an Rias Postkarten, versehen mit Deckadressen. Wir wünschten uns Lieder, die dann samstags in den Wunschsendungen gespielt wurden“, sagt Hauenstein. Denn Platten von den aktuellen Lieblingsgruppen gab es nicht ohne Weiteres in der DDR legal zu kaufen. „Wir freuten uns über die Ansagen, wenn der Radiomoderator einen fiktiver Namen nannte und der seine Pößnecker Kumpels grüßte.“ Am Görlitzer Grenzüberganggefilzt Der Schallplatten-Schwarzmarkt blühte zu der Zeit, Kontakte wurden auf Konzerten geknüpft, die man regelmäßig besuchte, man antwortete später auf Anzeigen in westdeutschen Musikzeitschriften, oder fuhr selbst nach Polen. „Einmal wurde wir am Görlitzer Grenzübergang gefilzt. Die Platten lagen versteckt unter der Fußmatte. Die Grenzer kannten natürlich die üblichen Verstecke und nahmen sie uns ab“, sagt Ducke lachend. Ein paar CDs im großen Schrank. Foto: Marcus Cislak Das Beschaffen von neusten Tonträgern ist heute natürlich deutlich einfacher: „Heute früh habe ich erst bei Ebay drei original Schallplattenpressungen von den Beatles gekauft“, sagt Hauenstein ein bisschen stolz. „Du Verrückter“, entgegnet Ducke auf der Couch sitzend. „Ach, na ja. Während du lieber auf Konzerte gehst, fülle ich mein Plattenregal und will die Jungs von dem neuen Pößnecker Verein Mukkebazar beim Aufbau unterstützen.“ – „Tja, ich gehe eben gern auf Konzerte“, erwidert der 67-Jährige Musikliebhaber. Im November vergangen Jahres sei er bei einer Deep Purple-Cover-Band im Jenaer F-Haus gewesen. „Das war großartig, weil der Original-Schlagzeuger von Deep Purple, Ian Paice, dabei war“, sagt er. Er gilt, laut Rolling Stones Magazin, zu einer weltbesten Drummer. „Ich bin froh, wenn Kumpels fahren, da kann man auch mal das eine oder andere Bier trinken“, meint Wilfried Ducke grinsend wohlwissend das weitere Konzerterlebnisse auf ihn warten.