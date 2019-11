Mitglieder vom Verein Pößneck attraktiver und Freiwillige pflanzen Blumenzwiebeln am Rotasym Kreisverkehr in Pößneck

Etwa 10.000 Blumenzwiebeln für Pößneck gepflanzt

Die diesjährige Blumenzwiebelpflanzaktion des Pößneck attraktiver e. V. widmet sich dem Rotasym Kreisverkehr. „Wir wollen dafür sorgen, dass im Frühjahr wieder ein Blumenteppich entlang der Bundesstraße erblüht“ , sagt der Vereinsvorsitzende Alf-H. Borchardt. Für die Ersatz- und Ergänzungspflanzungen auf den Grünstreifen und -flächen entlang der B 281 kaufte der Verein 400 Kilogramm Blumenzwiebeln im Wert von 1000 Euro über einen ortsansässigen Baumarkt. „Das entspricht etwa 10.000 Stück“, schätzt der Vorsitzende ein. Krokusse, Narzissen, Tulpen und Anemonen sind es dieses mal geworden. Drei Pößnecker haben auch ein paar Zwiebeln gespendet, sagt er anerkennend.

Die Pflanzungen sind notwendig, weil Streusalz, Autos und Mäheinsätze den älteren Zwiebeln zusetzen. Die Freiwilligen, die für blühende Grünflächen im Stadtbild sorgen, sind in diesem Jahr zum zwölften Mal im Einsatz. Zwischen den Stadtteilen Schweinitz, über Pößneck-Ost bis hin nach Öpitz sind Zwiebeln im Boden und werden immer wieder erneuert. „Die Stadt freut sich über unsere Aktion“, weiß Borchardt.

Ein wenig schade findet er, dass die Autofahrer ihnen wegen des Nieselregens während des Arbeitseinsatzes mitleidig anschauen, aber aus Erfahrung weiß er, „selbst wenn die Sonne scheint, hält keiner an und hilft.“ Und doch fanden sich auch junge Umweltschützer ein, wie Karoline Jobst und Lena Kühne. Oder die aus Hessen stammende Karin Simon, die seit drei Jahren in Pößneck lebt. „Das ist eine coole Sache. Ich fühle mich hier wohl und gebe damit den Pößneckern gern etwas zurück“, sagt sie mit Zwiebeln in der Hand, die sie in ein Erdloch gibt. Es mache ihr Spaß sich zu beteiligen an einem attraktivem Stadtbild. Wenn man sich engagiere, lernt man viel schneller die Menschen und die Stadt kennen, sagt sie.

Ab März, je nach Witterung vielleicht schon im Februar, werden die ersten Blumen aus dem Boden sprießen. Bis in den Mai hinein können sich Durchreisende und Anwohner wieder an der blühenden Pracht erfreuen.

Am Samstagmorgen sind parallel dazu auch die Altenburgfreunde am Pößnecker Hausberg unterwegs und betreiben Wegepflege, wozu auch das Beräumen des Laubes gehört.