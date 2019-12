Wernburg. Aussendungsfeier am Montag, 23. Dezember, in der Wernburger Kirche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Evangelische Jugend holt Friedenslicht in Linz ab

Die kirchliche Friedenslicht-Aussendungsfeier der evangelischen Jugend findet dieses Jahr am Montag, 23. Dezember, um 10 Uhr im Wernburger Gotteshaus statt. Das teilte Kirchenkreisjugendreferentin Astrid Geisler mit.

Das jährliche Friedenslicht aus Bethlehem wird für Ostthüringen am Donnerstag, 19. Dezember, von Jugendlichen aus dem Saale-Orla-Kreis beim Österreichischen Rundfunk in Linz abgeholt. Es handele sich um junge Menschen, die beim Roten Kreuz oder in der Feuerwehr engagiert seien, die in der Kreisjugendband des evangelischen Kirchenkreises Schleiz musizieren oder die in ihrer Freizeit die Christenlehre, Kindergottesdienste und andere Projekte ehrenamtlich unterstützen, so Geisler.

Nach der Aussendungsfeier in Wernburg wird das Friedenslicht der evangelischen Jugend am Montag wie folgt im Saale-Orla-Kreis geteilt: Pößneck, Markt – 10.55 Uhr; Neustadt, Bahnhofsvorplatz – 11.25 Uhr; Triptis, Markt, vor der Stadtkirche – 11.50 Uhr; Tanna, Markt – 12.55 Uhr. Interessierte sollten Kerzen oder Laternen mitbringen. Ferner kann man sich das Friedenslicht zu den Heiligabend-Gottesdiensten in den Kirchen der Region und am Dienstag, 24. Dezember, zwischen 10 bis 13 Uhr auch im Fitnessstudio bodyhouse in Neustadt holen.

„Ich wünsche mir, dass dieses Licht an Weihnachten Menschen miteinander verbindet“, so Geisler. „Vielleicht gehen auch in Ihren Städten und Gemeinden Menschen mit diesem Licht in der Hand an Weihnachten ganz neu auf ihre Nachbarn zu, vielleicht auf Menschen, mit denen man sich im vergangenen Jahr gar nicht so gut verstanden und eher auseinander gelebt hat“, richtet sie an die Leser dieser Zeitung. „Vielleicht kann auch bei Ihnen das Licht zu einem Symbol der Weihnachtsfreude für alle Menschen werden, egal ob arm oder reich, ob groß oder klein, schwarz oder weiß, Christ oder Moslem oder oder oder.“