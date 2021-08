Unter dem Motto „Farbexplosion“ bietet das Freizeitzentrum Pößneck beim „Sommer in der Stadt“ einen Malworkshop an. Das Bild zeigt die pädagogische Koordinatorin des Zentrums, Andrea Sykora (l.), und Zoe-Juana Ritter mit ihrer Mutter Katja (r.).

Explosion der Farben bei Pößnecker „Sommer in der Stadt“

Pößneck. Freizeitzentrum bietet Malworkshop an.

Eine „Farbexplosion“ hat das Freizeitzentrum Pößneck am Dienstagnachmittag beim „Sommer in der Stadt“ auf dem Markt verursacht. Rund 20 Kinder waren der Einladung unter diesem Motto gefolgt und experimentierten zwei Stunden lang mit Acryl- und Effektfarben, mit Tupfern und Pinseln oder mit Luftballons auf ihrer Leinwand, wie Zoe-Juana Ritter und Mutter Katja (r.). Die pädagogische Koordinatorin des Freizeitzentrums, Andrea Sykora (l.), und ihr Team aus ehrenamtlichen Helfern hatten alle Hände voll zu tun. Die Wolken wurden immer grauer, die Hände der Kinder immer bunter. Und am Ende bestaunte jede und jeder ein ganz eigenes Kunstwerk.