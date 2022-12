„Express der Herzen“ ist in Ranis angekommen

Ranis. Von der Benefiz-Lebkuchenkreation der Familie König aus Pößneck profitieren einheimische Kinder und ein Mädchen in Kenia.

Am Dienstag wurde die diesjährige Benefiz-Lebkuchenkreation der Familie König aus Pößneck – ein Zug bestehend aus Lok mit Tender und Wagen – dem Kinder- und Jugendheim Ranis übergeben. Damit ist der liebevoll hergestellte „Express der Herzen“ an einer geeigneten Stelle gut angekommen.

Das Gebäck-Kunstwerk hat eigentlich gleich zwei Ziele erreicht. Es sorgt für glänzende Kinderaugen in der Raniser Einrichtung des Diakonievereines Orlatal. Und der Erlös der Lebkuchenzug-Versteigerung wird einem kranken Mädchen in Kenia helfen, schnell wieder gesund zu werden. Dank der OTZ-Veröffentlichung am 12. Dezember nahm die Auktion noch einmal richtig Fahrt auf. Bis zum 16. Dezember, 24 Uhr, stiegen die abgegebenen Gebote bis auf die Summe von 275,50 Euro an. Für diesen stattlichen und zugleich großzügigen Betrag bekamen Stefan und Simone Reichelt den Zuschlag.

Das Ehepaar aus Peuschen hatten von Anfang an die Idee, mit dem Geld einem kranken Kind zu helfen und mit der schön anzusehenden, süßen Leckerei Kindern in der Region eine Weihnachtsfreude zu bereiten. „Wir haben erst aus der OTZ von der Aktion erfahren und sofort ein erstes Gebot abgegeben“, sagte Stefan Reichelt bei der Übergabe.

Mit den Kindern und Jugendlichen im Raniser Heim freut sich auch Einrichtungsleiterin Christl Müller. Bis zu den Feiertagen steht der „Express der Herzen“ an einem zentralen Platz in der Einrichtung, um auf diesem Wege Freude zu bringen. Danach kann es durchaus sein, dass sich die Kinder erst an die Ladung aus Bonbons, Gummibären und Gelee machen, um später den Geschmack einer gebackenen Eisenbahn zu erkunden. Obwohl – die neunjährige Mila kann sich auch vorstellen, so etwas Schönes noch länger unberührt zu lassen.