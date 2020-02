Fachkräfte-Pilotprojekt in Neustadt stößt auf viel Interesse

„Es war toll und wir sind noch mittendrin“, sagte Oliver Hummel, stellvertretender Teamleiter der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff), am Dienstagnachmittag in Neustadt über den Verlauf der Beratungsveranstaltung für Unternehmen aus der Region zum Thema Fachkräftemangel. Da war gerade die erste Runde mit 19 teilnehmenden Betrieben vorbei und die zweite sollte sogleich beginnen.

Denn nachdem mehr und mehr Unternehmen Interesse an diesem Pilotprojekt der Thaff und der Wirtschaftsförderung des Saale-Orla-Kreises angemeldet hatten, habe man sich vor 14 Tagen dazu entschieden, das Beratungsangebot unter dem Titel „Thaff vor Ort – Strategien gegen den Fachkräftemangel“ einfach auszudehnen und das Ganze auf zwei Runden aufzuteilen, vermittelte Nadine Wagner von der Wirtschaftsförderung des Landkreises.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Thema

Die insgesamt circa 30 teilnehmenden Unternehmen entstammten verschiedenen Branchen, hieß es vor Ort, vom kleineren Handwerksbetrieb über Sozialverbände, Industriebetriebe bis hin zu Süßwarenunternehmen. Sie alle schickten Vertreter zur Neustädter Niederlassung des Straßenbau- und Fugenspezialisten Otto Alte-Teigeler GmbH (OAT), welche den Informationsnachmittag ausrichtete.

Vor Ort erwarteten Berater zu verschiedenen Sachgebieten die Gäste, etwa zur Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was heute ein immer wichtigerer Aspekt bei der Auswahl einer Arbeits- oder Ausbildungsplatzes sei. Thaff-Teamleiter Andreas Knuhr erörterte am Rande die Bedeutung der Agentur. Die Thaff sei mit 20 Mitarbeitern besonders gut aufgestellt, um Thüringer Unternehmen bei der Herausforderung zu unterstützen, die mit dem Fachkräftemangel einhergehen. Das neue Format soll helfen, auch an Firmen heranzutreten, die das Angebot noch nicht kennen, und erweise sich zum Auftakt als Erfolg. Man hofft, dass die so erreichten Betriebe sich in ihren Netzwerken als Multiplikatoren erweisen und auf diesem Weg die Serviceleistungen bekannter machen.