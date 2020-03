Familien besuchen die Keramikwerkstätten im Orlatal

„Wir leben in einem alten Fachwerkhaus. Wir leben mit Ton und besitzen kein Porzellan“, sagt Michael Meier aus Wünschendorf (Kreis Greiz). Er und seine Frau sind zum ersten Mal auf dem Hof von Keramiker Hartmut Schönfelder anlässlich der 15. Ausgabe des Tags der offenen Töpferei. Er ist bei frühlingshaftem Wetter wie viele andere im Saale-Orla-Kreis unterwegs, um den Handwerkern über die Schulter zuschauen, auszuprobieren und sich Mitbringsel zu sichern.

Familie Schulz interessiert sich für Keramik in Ottmannsdorf. Foto: Foto: Marcus Cislak

Er habe zwar bei Schönfelder nichts gefunden gehabt, was ihm gefiel, wie er sagt, doch er gebe nicht auf, etwas Passendes für seine Tochter zu finden. „Wir sind seit Jahren immer wieder auf Tour. Zuvor waren wir bei Brit Heide in Triptis. Jetzt geht’s nach Zeulenroda zur Keramikwerkstatt Schinnerling“, sagt er auf dem Weg zum Auto.

Auf dem Hof selbst ist es zur Mittagszeit eher ruhig – noch. „Am Samstagmorgen war hier noch nie so viel los“, kommentiert Hartmut Schönfelder erstaunt. Geduldig erklärt er, wie er aus dem rohen Tongestein gebrauchsfertiges Material schafft oder mit Nadelgehölz seinen Brennofen anschürt. Die jahrzehntelange Erfahrung spürt man in jedem Wort.

Sein Sohn Geronimo und zwei Bekannte aus Dortmund und Berlin wuseln unterdessen geschäftig über den Hof. Sie platzieren Kuchen und Kaffee, drapieren Blumen in Keramiktöpfe und der Grill soll bald angeschürt werden. Man erwartet jede Menge Besucher. Da die meisten Veranstaltungen wegen des Coronavirus in der Gegend abgesagt wurden, steht zu befürchten, dass sich so mancher eine Alternative sucht und Töpfereien besucht.

Lokal erzeugte Keramikerzeugnisse geschätzt

Schon stehen Schönfelders Nachbarn aus Ottmannsdorf im Innenhof. Ein kurzer Plausch, man plant Keramikwaren zu kaufen. „Ich suche ein paar Müsli-Schalen“, sagt Sven Schulz. „Und eine Butterglocke“, wie seine Frau ergänzt. Seit 1994 seien sie regelmäßige Kunden. Teller, Tassen und allerlei andere Gebrauchswaren wanderten im Laufe der Zeit schon in ihren Haushalt. Selbst deren Tochter, die sich als Keramik-Fan bezeichnet, hat in ihrer Leipziger-WG etliches aus Schönfelders Werkstatt. Sie schätze die hohe, beständige Qualität und unterstütze gern das lokale Handwerk, wie sie sagt.

Ein Fuß wird auf der Unterseite der Schale aufgesetzt. Foto: Foto: Marcus Cislak

In Ulvhild Einsiedels Töpferei in Pößneck ist die Familie Haas aus Weimar zu Gast. „Wir sind Stammkunden“, sagt die Mutter von Christoph Haas. Der junge Mann formt geduldig eine tönerne Schale in einem gebrannten Keramikgefäß, welches er unter Anleitung Einsiedel als Form verwendet. Er zupft kleine Tonstückchen ab, verschmiert sie, schneidet den überstehenden Rand ab. Die Chefin stürzt den Rohling vorsichtig aus der Form. Einen Standfuß modelliert er anschließend, klebt ihn mit flüssigem Ton fest. Anschließend dekorierte mit runden kleinen Elementen den Rand der Schale, Name eingeritzt, fertig. Er blick stolz auf sein Werk.

„Es wird etwa eine Woche lang trocknen, dann brenne ich das Gefäß bei 1100 Grad im Ofen und dann können sie es abholen“, kommentiert Ulvhild Einsiedel. Auf die Frage hin, ob der Weg wegen einer Schale nicht ein bisschen weit sei, sagt Christophs Vater lächelnd: „Wir haben doch seit vielen Jahrzehnten einen Bungalow im Saalthal-Alter.“