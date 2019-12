Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familiennachmittag im Pößnecker Schützenhaus

Das Stück „Ein eisigartiges Märchen“ haben Tanz- und Theatergruppen des Freizeitzentrums Pößneck am Sonnabend bei einem Familiennachmittag im Schützenhaus aufgeführt. Rund 600 Besucher sorgten bei freiem Eintritt für ein volles Haus. Die 90 Akteure schlüpften während der ideenreichen einstündigen Darbietung in 150 verschiedene Kostüme.

Für das passende Ambiente mit den entsprechenden Effekten sorgte das Schwarzlicht-Theater. „Wir haben das Stück mit unseren Möglichkeiten und nach künstlerischer Freiheit ein wenig verändert“, begründete Jutta Fischer den Auftritt der vielen Tanzgruppen, die von Monique Termer und Andrea Sykora betreut werden. Die ehrenamtliche Helferin an der Seite des Freizeitzentrums e.V., des Mehrgenerationenhauses und des Familienzentrums freute sich darüber, dass regionale Künstler die Gelegenheit erhalten, auf der Bühne des Schützenhauses aufzutreten. Denn schon in der Vergangenheit hätte es jeweils zum Nikolaustag an gleicher Stelle eigene Programme gegeben. „Ausgangspunkt der Aufführung war unser Familiennachmittag, den wir in unseren Räumen in den vergangenen Jahren veranstaltet hatten, jedoch mit unserer bescheidenen Kapazität für Besucher“, sagte Jutta Fischer.

Basteln, Kaffee und Kuchen

Das Pößnecker Stadtmarketing hatte die Akteure des Freizeitzentrums im Rahmen einer Kooperation zu diesem Nachmittag eingeladen. Bei dem Märchenstück wirkten Pößnecks Bürgermeister Michael Modde (parteilos) und Ingo Kruwinnus, Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck / Triptis, als Erzähler mit. Im Anschluss an das Programm konnten Kinder nach Herzenslust basteln oder es sich mit ihren Eltern und Großeltern im kleinen Saal bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen.

Nach Information von Samuel Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Freizeitzentrum und Technik-Mitarbeiter im Schützenhaus, gab es im Vorfeld nur zwei Bühnenproben. Dennoch lief am Sonnabend alles reibungslos. Ein überaus diszipliniertes Publikum dankte es den zahlreichen Mitwirkenden.