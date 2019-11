Bildung Familiennachmittag in der Stadtbibliothek in Neustadt

Familiennachmittag in der Stadtbibliothek in Neustadt

Lesen und Bibliotheken sind heute bei vielen Menschen nicht mehr die erste Wahl, wenn es um die Gestaltung der Freizeit geht. Dass es sich dennoch auch noch im digitalen Zeitalter lohnt, in die Welt der Bücher und Geschichten einzutauchen und dadurch die eigene Fantasie anzuregen, kann bei einem Familiennachmittag in der Stadtbibliothek Neustadt erlebt werden. Zu diesem sind Groß und Klein am Samstag, 16. November, ab 14 Uhr eingeladen.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Saale-Orla und dem Förderverein der Stadtbibliothek wird an diesem Nachmittag ein buntes Programm geboten. Beim Familiennachmittag können Besucher unter anderem Geschichten erleben, die mit einem Kamishibai, einem japanischen Erzähltheater, dargeboten werden. Lebendig wird das Erzählte durch wechselnde Bilder, die gezeigt werden. Jeweils um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr wird „Auf leisen Sohlen“ eine Geschichte mit dem Erzähltheater für Kinder im Vorschulalter präsentiert. Zwischen 15 und 16 Uhr können die kleinen Besucher außerdem gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern in einer Spiel- und Lesestunde mit Buchstaben, Wörtern und Zahlen experimentieren. Darüber hinaus kann von 14 bis 17 Uhr auch einfach zum Schmökern und Stöbern in der Stadtbibliothek vorbei geschaut werden. Alle gefunden Bücherschätze dürfen an diesem Tag natürlich gern ausgeliehen werden.