Das Gardetreffen im Bergschlösschen in Schlettwein, organisiert vom Carnevalsclub Schlettwein, gilt als Start in die Ostthüringer Faschingssaison nach dem Jahreswechsel. Es sind 24 Vereine und 18 Tanzgruppen am Start, mehr als 300 sind im Saal. Ein großer Spaß!

Pößneck-Schlettwein Etwa 100 Tänzer zeigen ihr Können. Eine rauschende Party wird in Pößneck gefeiert

„Den Schlachtruf Schlepp‘sche Quietsch, Quietsch“, antwortet Sarah Lang von der Hirschberger Funkengarde bestens gelaunt auf die Frage, was sie so großartig an dem Carnevalsclub Schlettwein (CCS) und seine Veranstaltungen findet. Denn dieser hat zum 21. Gardetreffen ins Bergschlösschen in den Pößnecker Ortsteil Schlettwein geladen. Und 24 Faschingsvereine aus ganz Ostthüringen sind gekommen, um die mutmaßlich erste närrische Party im neuen Jahr zu feiern. Die Hirschberger hatten zwar dieses Mal keinen Auftritt, aber Ehrensache der Einladung doch zu folgen. Man besucht sich gegenseitig, unterstützt sich und sorgt für ausgelassene Stimmungen in den Sälen. Gern erinnert sich Lang an die „legendäre Schalmeienkapelle“ oder an einen Bus voller Schlettweiner Narren der laut in Hirschberg vorfuhr. Für die Hirschberger Funken schlägt am 10. Februar die große Stunde, denn dann ist erster Gardeabend. „Und zum Faschingsdienstag: 25. Vereinsjahr mit 45 Vereinen“, sagt sie voller Vorfreude.

Auf der Bühne geht‘s los. Uwe und Michael Kramer sind getreu dem aktuellen CCS-Motto in Schwarz und Weiß gekleidet. Sie moderieren den Abend, gewohnt souverän. In der 42. Session ist es das 21. Gardetreffen. Damals, sagt Michael Bernhardt vom Elferrat, haben sich Funken- und Prinzengarde gemeinsam Gedanken gemacht, wie man auch Spaß am Jahresanfang haben kann. Und zwar gemeinsam mit allen anderen. Am ersten oder zweiten Wochenende im Januar entwickelte es sich so zur ersten närrischen Veranstaltung überhaupt. „Zwischen 20 und 30 Vereine sind es, die wir einladen. Und was soll ich sagen? Sie kommen gern.“ Das schafft Verbindungen zu befreundeten Vereinen, pflegt sie. „Die Unterstützung ist wichtig“, so Bernhardt.

Die Knaaaschen sind auch am Start! Foto: Marcus Cislak / Funke

Veranstaltung ist ausverkauft

Hundert Tänzer aufgeteilt auf 18 Garden zeigen ihr Können. Dreihundert Eintrittskarten hat man verkauft. Es ist voll. Der ganze Saal tobt. Es wird gelacht, getrunken, ehrfürchtig dem tänzerischen Können der befreundeten Vereine gehuldigt.

Unter den Gästen sind auch Camsdorfer. Seniorin Gisela Fischer holt Alfred Dexneit ran. Er ist 86. Und war mehr als 20 Jahre Zeremonienmeister. Er ist stolz auf seinen Verein, denn „unsere Funken tanzen heute.“ Jedes Jahr sei er zum Gardetreffen, lasse sich den ganzen Trubel freilich nicht entgehen. Was für ihn der Fasching bedeutet? „Spaß.“ Fischer ergänzt: „Freundschaft. Gemeinschaft. Freude.“

Hirschberger Karnevalisten vereint mit Köstitzer Kirmesvereinschef Ricardo Schmidt. Foto: Marcus Cislak / Funke

Mit den Hirschbergern feiert auch Ricardo Schmidt vom Köstitzer Kirmesverein. „Früher waren wir auch mit dem Männerballett am Start, jetzt sind wir Gäste“, sagt er lachend. Da ist auch Andre Weise, er erzählt, dass die Knaaaschen schon etwa zehnmal beim Treffen sind. Besonders stolz ist man über die Red Angels, die Nachwuchstruppe der Faschingsgruppe aus Knau. Am anderen Ende sitzt Maxi Kämmerle von der Showtanztruppe MfG von Tripstrill. Seit zehn Jahren sind sie zum Gardetreffen, heute darf das Ballett der Triptiser die Bühne entern. „Die erste Veranstaltung im Jahr, da treffen sich alle. Aus dem SOK, Camburg, Bürgel. Cool!“

Camsdorfer Narren bis ins hohe Alter: Gisela Fischer und Alfred Dexneit. Foto: Marcus Cislak / Funke

Apropos Bürgel. Die beiden Funkengruppen tanzen zwar heute nicht. Aber sie haben Spaß ohne Ende.