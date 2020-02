Im Theatercafé des Freizeitzentrums und Mehrgenerationenhauses in Pößneck steht am Samstag eine Theaterfaschingsparty auf dem Programm.

Pößneck. Jahresauftakt in der „Rumpelkiste“ mit Karnevalsthema

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsparty im Pößnecker Theatercafé

Im Freizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus in Pößneck steht am Samstag, 22. Februar, die erste Veranstaltung des Jahres 2020 im Theatercafé an. Passend zur fünften Jahreszeit starte man mit einer zünftigen Theaterfaschingsparty.

„Mit Theater, Spiel und Spaß eröffnen wir die Bretter, die die Welt bedeuten“, heißt es in der Ankündigung. Groß und Klein, Jung und Alt sind in das Theater „Rumpelkiste“ eingeladen, um gemeinsam auf Talentsuche zu gehen.

Fleißige Bäcker seien in Vorbereitung am Werk gewesen, damit für die Gäste Kaffee und Kuchen, sowie Kakao und Saft für die Kinder bereit stehen. Die Theatercafé-Veranstaltung beginnt am Samstag um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr.

Die Theatergruppen im Freizeitzentrum proben laut dessen Internetseite wöchentlich. Montags sind die „Tratschweiber“, eine Erwachsenengruppe, dran. Am Dienstagnachmittag haben die Grundschüler ihr „Schwarzes Theater“. Für Menschen mit Behinderungen ist das „Butterblümchen“ am Mittwoch reserviert und freitags sind beim „Konfetti“ die Schüler an der Reihe.