Fast jeder Verein aus der Stadt wirkt am Triptiser Parkfest mit

Triptis. Zwei Tage mit Informations- und Zerstreuungsangeboten für die ganze Familie. Die wichtigsten Details:

In Triptis wird am Wochenende das diesjährige Parkfest gefeiert. Im Schloss- und Stadtpark stellen sich an Ständen unterschiedlicher Größe insgesamt 28 ortsansässige Vereine und damit drei Interessengemeinschaften mehr als 2022 vor. „Es machen jetzt zirka 95 Prozent der Triptiser Vereine mit“, freut sich Kulturamtsleiter Jan Wißgott im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gäste sind am Samstag ab 14 Uhr und bis nach Mitternacht, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Kosten für diese städtische Veranstaltung werden die Gäste allerdings um eine Spende gebeten – im Eingangsbereich der Festmeile werde hierfür eine große blaue Box mit Hintergrundinformationen zu Sinn und Zweck dieser Sammlung stehen. An beiden Tagen werden jeweils bis zu 1000 Gäste erwartet.

Am Abend spielt Trip in der Musikarena

Im Samstagsprogramm finden sich beispielsweise Auftritte des Liedermachers Frank Nowicky, von Bernd Rudolph alias Saitenwusel und des Triptiser Faschings. Am Abend konzertieren Trip in der Musikarena des Parkfestes. Ganz frisch sei die Verpflichtung einer Schalmeienkapelle aus Zeulenroda-Triebes.

Am Sonntag unterhalten unter anderem der Liedermacher Volkmar Brock, der „Old-School-Rocker“ Georg Schütz und „Newcomer-Sternchen“ Diana Burger, so das Parkfestplakat. Wiederum ganz frisch im Programm sei eine Inszenierung des Tälertheaters auf den Stufen des Denkmals am Teich.

Ob Hüpfburg oder Kleintierschau, Motocross- oder Feuerwehrvorführungen, Tipps vom Kleingärtner oder vom Imker – die Angebote dieses Festes für die ganze Familie dürften jeden Bewohner der Stadt, der Ortsteile und der Triptiser Umgebung ansprechen, ist sich Kulturamtsleiter Jan Wißgott sicher. Er freut sich beispielsweise auf die Präsentationen der Johanniter. Und ist gespannt, wie der Bücherflohmarkt ankommen wird, zumal nicht weniger als fünfzig Kisten voller Literatur aller Art vorbereitet seien.

Wer die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen möchte, darf sich wieder auf den Schloss- und Stadtteich wagen. Dem Trend der vergangenen Jahre folgend, seien für die individuelle Runden auf dem See zwar etwas weniger Ruder-, dafür aber etwas mehr Tretboote als zuletzt bestellt worden.