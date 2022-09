Feiern, Feste und sportlicher Spaß in Neustadt an der Orla

Neustadt. Der Veranstaltungskalender von Freitag bis Sonntag ist voll. Das erwartet die Besucher.

Närrisches Treiben, Spiel und Spaß sowie zünftige Feste mit Musik – all das wartet am Wochenende in Neustadt bei gleich mehreren Veranstaltungen.

Los geht es am Freitag, 16. September, um 19 Uhr mit dem Duhlendorfer Karnevalstrubel in der Halle der Stadtwerke Neustadt in der Ernst-Thälmann-Straße. An diesem Abend können sich Gäste auf ein rund zweieinhalbstündiges Programm freuen, bei dem sich die Gruppen der veranstaltenden Karnevalgesellschaft Duhlendorf präsentieren werden. Anwesend sein wird natürlich auch das amtierende Prinzenpaar. „Nach den zweieinhalb Jahren, in denen keine Saalveranstaltungen möglich waren, herrscht eine gewisse Nervosität“, weiß Vizepräsident Jan Müller. Doch vor allem überwiegt die Freunde bei den Aktiven, endlich wieder auftreten zu können und im Anschluss an das Programm mit dem Publikum beim gemeinsamen Tanz weiter zu feiern.

Mit einem spaßigen Turnier geht es am Samstag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr beim Familiensporttag weiter, bei dem um den Wanderpokal des Bürgermeisters gekämpft wird. Ausgerichtet wird der Wettkampf gemeinsam von sechs Neustädter Vereinen, wozu die Schützengesellschaft Neustadt, der SV Blau-Weiß Neustadt, der KSV Germania 1990, der Freizeitsportverein Neustadt, der Feuerwehrverein sowie die Karnevalgesellschaft Duhlendorf zählen. Und die Beteiligten haben sich einiges einfallen lassen. Auf der Sportanlage der Schützengesellschaft Neustadt in der Rodaer Straße 27b warten sechs Stationen mit Geschicklichkeits- und Genauigkeitsspielen auf die Teilnehmer. Angetreten wird in Dreierteams. Abgerundet wird das Ganze durch ein passendes Rahmenprogramm. Für die kleinen Besucher gibt es verschiedene Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten, für das leibliche Wohl sowie für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Wer gerne beim Familiensporttag mitmachen möchte, kann sich mit seiner Mannschaft bis zum 16. September telefonisch unter 0173/7075237, per E-Mail an Ralf.Roth@gmx.com oder touristinfo@neustadtanderorla.de beziehungsweise persönlich in der Touristinformation anmelden.

Am Samstagabend lädt die Karnevalgesellschaft Duhlendorf ab 19 Uhr zum Oktoberfest in der Stadtwerke-Halle ein. Neben typischen Speisen und Getränken wird es Live-Musik von der Band Galaxis geben. Und wer dann vom Feiern noch nicht genug hat, ist am Sonntag ab 10 Uhr am selben Veranstaltungsort zum musikalischen Frühschoppen willkommen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei