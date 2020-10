Ferien-Nähkurse im Kulturkonsum

Der Kulturkonsum in Hütten.

Handgemachtes ist im Trend. Und so bietet der Kulturkonsum Hütten in den Herbstferien zwei Nähkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Der erste Durchgang findet vom 20. bis 22. Oktober statt, der zweite vom 27. bis 29. Oktober. Die Interessierten werden jeweils ab 14 Uhr zu den etwa dreistündigen Kurseinheiten im Kulturkonsum erwartet.

„Anfänger lernen erst einmal den Umgang mit der Nähmaschine, probieren die wichtigsten Nähte aus“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Ziel sei, innerhalb der drei Kurstage ein kleineres „Projekt“, vielleicht auch zwei Stücke fertig zu bringen. „Für Fortgeschrittene gibt es neue Ideen wie einen Igel, Schneeeulen, Ponys, Winterklamotten, Elfenstiefel“, so die Veranstalter.

Wer eine Nähmaschine hat, sollte sie mitbringen, ansonsten können welche ausgeliehen werden. Außerdem sollten die Kursteilnehmer Dinge wie Schere und Stoffreste dabei haben.

Voranmeldung per Mail an bdp-huetten@web.de oder Telefon 0 36 47/41 90 96 erforderlich.