Ferienkinder packen in den Pößnecker Tafelgärten mit an

Pößneck. 13 Mädchen und Jungen waren mit dem Freizeitzentrum Pößneck zu Besuch.

Zu Besuch in den Pößnecker Tafelgärten des Gartenfreunde-Regionalverbandes Orlatal kamen diese Woche 13 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms des Freizeitzentrums Pößneck.

„Der Tag war mit ‚Schätze der Erde‘ überschrieben. Wir wollten den Kindern aber nicht nur zeigen, was man alles selbst im Garten anbauen kann, sondern es ging auch darum, den Kindern den Hintergrund der Tafelgärten zu erklären“, sagte Juliane Riemann, Leiterin des Freizeitzentrums Pößneck. So erfuhren sie mehr über das System, mit dem diese bewirtschaftet werden, warum das geerntete Obst und Gemüse an die Tafel gegeben wird, was überhaupt eine Tafel ist und was es heißt, darauf angewiesen zu sein, Lebensmittel vergünstigt zu erhalten.

Weitere Informationen gab es von Regina Müller vom Gartenfreunde-Regionalverband, die die Kinder durch die Gartenanlage führte, und dabei unter anderem erzählte, wie die Idee zu den Tafelgärten entstand oder dass die Pflanzen, die in die Erde gebracht werden, Spenden sind.

Nach den Erläuterungen durften die Kinder dann auch selbst aktiv werden. Geerntet wurden etwa Kürbisse, Salat, Zwiebeln und Rote Beete. „Nebenbei haben wir überlegt, was man aus diesen Zutaten kochen kann“, so Juliane Riemann. Am meisten freute sich die Leiterin des Freizeitzentrums allerdings darüber, dass die Mädchen und Jungen mit viel Begeisterung bei der Sache waren.

Entsprechend positiv fiel dann auch ihr Fazit nach dem Vormittag in den Tafelgärten aus. „Mir hat der Tag gut gefallen“, meinte der zwölfjährige Jakob, der auch besondere Tipps von dem Tag mit nach Hause genommen hat. „Man soll Zwiebeln aufhängen und nebeneinanderlegen, sonst fangen sie an zu schimmeln“, wusste er zu berichten. Auch der elfjährige Moritz kam auf seine Kosten. „Es hat Spaß gemacht. Ich habe gelernt, dass faulige Blätter abgemacht werden sollen und der Salat ganz weit unten abgeschnitten werden muss“, sagte er.