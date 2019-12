Am Silvesterabend erklingt festliche Orgelmusik in der Jüdeweiner Kirche.

Festliche Orgelmusik am Silvesterabend

Zu festlicher Orgelmusik wird am 31. Dezember um 18 Uhr in die Jüdeweiner Kirche eingeladen. „Am Silvesterabend erklingt im alljährlichen Konzert zum Jahresausklang ein Feuerwerk der Orgelmusik, welches das Publikum mitreißen und schmunzeln lassen wird“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Während des Konzerts werden die Zuhörer vom Pößnecker Kantor Cornelius Hofmann und Wilhelmine Reh aus Weimar auf eine musikalische Reise durch Frankreich, Italien und Deutschland mitgenommen. Neben festlichen Präludien von Johann Sebastian Bach gibt es beschwingte Werke des Opernkomponisten Louis Lefébure-Wély zu hören, dessen Todestag sich zu Silvester zum 150. Mal jährt. Variationen über „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und das Schweizer Weihnachtslied „Ein kleiner Engel“ sind ebenfalls Teil des Programms und lassen die Weihnachtsstimmung in der Jüdeweiner Kirche nachklingen. „Schwungvoll entführt die ‘Sinfonia populare’ von Felice Moretti die Zuhörer in die Welt der italienischen Oper, die das neue Jahr freudig begrüßt“, heißt es abschließend.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten