Am 18. Dezember gastiert das Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ im Gasthof Grüner Baum in Bodelwitz.

Fettnäppchen in Bodelwitz

Bodelwitz. Kabarett Fettnäppchen kommt mit neuen Weihnachtsprogramm ins Gasthaus Grüner Baum.

Fast alle Jahre wieder im Advent lädt der Bodelwitzer Gasthof Grüner Baum zu einem Kabarettabend ein. Am 4. Advent beziehungsweise am 18. Dezember um 18 Uhr ist es wieder soweit. Zu Gast ist das wohlbekannte Kabarett Fettnäppchen aus Gera. Kleinkunstbühnenchefin Eva-Maria Fastenau und Comedian Michael Seeboth kommen mit dem Programm „Advent, Advent, das Christkind pennt“ beziehungsweise mit einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte. Es handelt sich um ein neues Fettnäppchen-Programm, die Premiere fand erst am 22. November statt.

Karten können direkt im Gasthof, Telefon 0 36 47/41 47 42, reserviert werden.