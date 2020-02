Links das alte, rechts das neue Auto: Die Freiwillige Feuerwehr im Neustädter Ortsteil Lichtenau hat am Samstag ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug erhalten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr Lichtenau erhält neues Fahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenau hat am Samstag ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug erhalten. Es löst das 48-jährige Fahrzeug ab, das die Wehr aus dem Neustädter Ortsteil seit 27 Jahren nutzt.

Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit dem Namenszusatz Wasser verfügt unter anderem über einen 900 Liter Löschwasser fassenden Tank, einen pneumatischen Lichtmast, Stromerzeuger, eine Tauchpumpe, Motorsäge, Tragkraftspritze und vier Pressluftatemgeräte, zählte der amtierende Stadtbrandmeister Marco Hain auf. Schon im Jahr 2013 wurden vom langjährigen Stadtbrandmeister Ronny Kaufmann erste Versuche unternommen, ein neues Fahrzeug für die Lichtenauer Wehr anzuschaffen. Die Beantragung der Fördermittel erfolgte am 30. Mai 2017, ein knappes Jahr später erfolgte die Fördermittelzusage. Das bei Brandschutztechnik Görlitz ausgerüstete Iveco-Fahrzeug wurde im Dezember 2019 von der Dekra abgenommen. Die Stadt Neustadt steuerte Eigenmittel in Höhe von 86.000 Euro bei, 44.000 Euro Fördermittel kamen vom Land.

„Wir wollen damit ein Zeichen setzen, wie wichtig uns als flächenmäßig gewachsener Stadt die Ortsteilwehren sind“, sagte Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Wie er dankte auch sein Stellvertreter Carsten Sachse (CDU) der Weitsicht des zurückgetretenen Stadtbrandmeisters Ronny Kaufmann. Landrat Thomas Fügmann (CDU) sagte, dass es beim Großbrand im Wald am Heinrichstein bei Saaldorf die Ortsteilwehren waren, die als erste zum Einsatz kamen. Gerade bei zunehmender Trockenheit und den Vegetationsbränden vorrangig auf Stoppelfeldern sei es wichtig, dass die Ortsteilwehren gut ausgestattet sind, ergänzte Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch.

Die aus 16 Einsatzkräften bestehende Feuerwehr Lichtenau wurde in den vergangenen zwei Jahren zu zwei kleinen Schwelbränden im Wald alarmiert. „In einem Fall mussten wir die Ortsteilwehr Neunhofen nachalarmieren, da wir ja kein Löschwasser an Bord unseres Fahrzeuges hatten“, sagte der Lichtenauer Wehrführer Alexander Stahl. Das alte Feuerwehrfahrzeug war ein Geschenk der Feuerwehr der Partnergemeinde Lichtenau bei Paderborn und wurde 1993 im Neustädter Ortsteil in Betrieb genommen.

Bürgermeister Ralf Weiße übergibt den symbolischen Fahrzeugschlüssel an den amtierenden Stadtbrandmeister Marco Hain, der ihn an den Lichternauer Wehrführer Alexander Stahl (von links) weiterreicht. Foto: Peter Cissek