Feuerwehr muss ihn retten: Hund stürzt bei Neustadt in metertiefen Schacht

Ein Hund stürzte in einen Schacht in Kospoda

Neustadt/Kospoda. Beim Gassigehen auf einer Wiese in Kospoda verschwand der Hund plötzlich. Der verzweifelte Besitzer alarmierte die Feuerwehr

Zu einem nicht gerade alltäglichen Einsatz sind die Feuerwehren Neustadt und Kospoda am Mittwoch gerufen worden. Sie mussten einen Hund bergen, der in einen metertiefen Schacht gestürzt war.

Der Vierbeiner und sein Herrchen hatten sich am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgemacht. Auf ihrer Runde lag auch eine Wiese nahe des Dorfteichs in Kospoda. Als sie diese überquerten, tat es auf einmal einen Schlag und das Tier war plötzlich verschwunden. Verwundert suchte der Besitzer nach seinem Hund und musste schließlich feststellen, dass dieser in einen nicht sichtbaren, ungesicherten Abwasserschacht gefallen war. Da sich der Mann nicht anders zu helfen wusste, setzte er schließlich einen Notruf ab.

Der Alarm ging gegen 16 Uhr bei den Feuerwehren Neustadt und Kospoda ein. Als die Kameraden an der Unglücksstelle eintrafen, fanden sie ein aufgeregtes Herrchen und ein verstörtes Tier vor. „Der Hund hat ordentlich Rabatz gemacht“, berichtet Ronny Kaufmann, Stadtbrandmeister von Neustadt. Um den Vierbeiner befreien zu können, ließ man einen der Feuerwehrleute gesichert den zwischen 4,50 und fünf Meter tiefen Schacht hinunter. „Er hat dann erst mal auf den Hund eingeredet und ihn beruhigt. Wir hatten auch Leckerlis besorgt. Man muss wirklich sagen, dass der Kamerad das super gemacht hat “, sagt Ronny Kaufmann weiter. Der Feuerwehrmann legte dem Hund anschließend einen Gurt um den Brustkorb, sodass dieser von seinen Kameraden den Schacht nach oben gezogen und damit nach mehr als einer Stunde in der Tiefe befreit werden konnte. Nach der gelungenen Rettungsaktion konnte das Herrchen seinen Vierbeiner wieder in die Arme schließen. Der Hund sei dem ersten Augenschein nach nicht verletzt gewesen. Er und sein Herrchen seien wohl mit einem gehörigen Schreck davongekommen, so der Stadtbrandmeister.

Die Feuerwehr Neustadt war mit zwölf Kameraden zwei Fahrzeugen und der Drehleiter vor Ort. Sie wurden außerdem durch vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Kospoda unterstützt.